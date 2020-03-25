Son dakika: Asgari ücret desteği 2020 ne kadar, kimlere verilecek? Asgari ücret desteği nedir?

Asgari ücret desteği vatandaşlar tarafından ilgiyle takşp edilmeye devam ediyor. asgari ücret desteği nedir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. bu yıl ödenecek asgari ücret desteğinde sektör ayrımı yapılmayacağını açıkladı. Asgari ücret desteği 2020 ne kadar, kimlere verilecek? TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kabul edilen asgari ücret desteği hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak. 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan bu destek ile işverenlere destek sağlanması amaçlanıyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ KİME VERİLECEK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, 2020 yılında istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere; 2020'nin tamamında sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Prime esas günlük kazanç tutarı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 lira olarak esas alınıyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

