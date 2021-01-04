Son Dakika: Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı: Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı netlik kazanmış oldu.

TÜİK verilerine göre, aralık ayı enflasyonu yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda 14,6 oldu.



YILLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP YÜZDE 0,32 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5,73 ile haberleşme ve yüzde 6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,12 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 3,18 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU



Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer ana gruplar,yüzde 0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,03 ile eğitim ve yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,46 ile ev eşyası, yüzde 2,64 ile ulaştırma ve yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,83 artış gerçekleşti.

MİLYONLARCA EMEKLİ VE MEMURUN MAAŞ ZAMLARI BELLİ OLDU



Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 12 milyondan fazla emekli ile devlet memurunun beklediği maaş zamları da belli oldu.

TÜİK'in bugünkü açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin ocak 2021 maaş zam oranı yüzde 7,36 oldu. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin ocak 2021 maaş zam oranı ise yüzde 8,36 oldu.

Memurlar ve emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar bu aydan itibaren aylıklara yansıtılacak.

Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.

Haberin Özeti

yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda 14,6 oldu.• Memur ve memur emeklilerizam alacak.• SSK ve Bağ- Kur emeklilerizam alacak.