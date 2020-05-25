SON DAKİKA 25 Mayıs 2020 altın fiyatları! Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar oldu?

SON DAKİKA altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtı tüm altın alıp satacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın piyasası gün içerisinde oldukça hareketli olabiliyor. Bu hareketlilik uzun vadeli yatırımcılar tarafından güncel olarak araştırılıyor. Canlı altın fiyatlarına haberimizin detaylarıdnan ulaşabilirsiniz.

25 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 377,71 TL'den alınıp, 377,85 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 613,70 TL'den alınıp, 621,90 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.227,30 TL'den alınıp, 1.243,40 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.443,30 TL'den alınıp, 2.479,20 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.475,77 TL'den alınıp, 2.512,15 TL'den satılıyor.