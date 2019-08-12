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  3. 200 bin kişi bu görüşmeyi bekliyor! Saati belli oldu

200 bin kişi bu görüşmeyi bekliyor! Saati belli oldu

200 bin kişi bu görüşmeyi bekliyor! Saati belli oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la bugün 16.00'da bir araya gelecek. 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşme görüşmesi yapılacak.

Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü kapsamında, hükümet ile Türk-İş arasında 19 Haziran'da başlayan pazarlık sürecinde sona gelindi.

Hükümetin son olarak ilk yıl yüzde 7 4, ikinci yıl yüzde 3 3 ve enflasyon farkı teklif ettiği pazarlık sürecinde, taraflar bugün bir kez daha bir araya gelecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında saat 16.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, tarafların zam konusunda anlaşıp, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nü imzalaması bekleniyor.

- Türk-İş'in talebi

Türk-İş, en düşük ücretin 3 bin 500 liraya yükseltilmesini, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti

(AA)

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