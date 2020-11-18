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18 Kasım 2020 Çarşamba 23:59 | Son Güncelleme:

Sokağa çıkma yasağından bilet alanlar muaf olacak

Sokağa çıkma yasağından bilet alanlar muaf olacak

Bu hafta sonunda başlayacak sokağa çıkma yasağı olan saatlerde önceden otobüs, tren, gemi ve uçak bileti olanlar etkilenmeyecek.

Seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler seyahat edebilecek. Bu doğrultuda dün THY ve Pegusus da açıklama yaparak uçuşların aksamadan yapılacağını duyurdu.

THY: BEKLİYORUZ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, kısıtlama saatlerinde uçuşu olan yolcuların, uçuşlarını yapabileceğini belirterek ”Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler” dedi.

Pegasus’tan yapılan açıklamada ise “20 Kasım 2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından, uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler” denildi.

UÇAKTA BOŞ ORTA KOLTUK İMKANI

SunExpress, yolcularının daha rahat seyahat edebilmelerini sağlamak amacı ile ek ücret karşılığında orta koltuğu da rezerve etme imkanı sunmaya başladı. SunExpress misafirleri, artık mevcut rezervasyonlarına ilave olarak iç hatlarda 59,99 TL, dış hatlarda ise 39,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla yanlarındaki orta koltuğun boş kalmasını sağlayabilecek.

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