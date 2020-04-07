ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu
ŞOK'a yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı binlerce ŞOK müşterisi tarafından merakla araştırılıyor. ŞOK hafta içi Çarşamba ve haftasonu Cumartesi günleri birbirinden çeşitli ürünlerle raflarını dolduruyor. Bu hafta evin ihtiyaçlarına ve bebeğinizin ihtiyaçlarına yer veren ŞOK'un aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. ŞOK'ta bu hafta ahşap kızıldereli yatağı 399 TL'den, ahşap çocuk kitaplığı 109 TL'den, anne&bebek çantası 39,95 TL'den satılıyor. İşte ŞOK 8 Nisan kataloğunun tamamı...
ŞOK'un aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. ŞOK'a yarın neler geliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünlerle raflarını dolduran ŞOK, bu hafta hangi ürünleri getirdiğini yayınladığı katalogta açıkladı. ŞOK'te bu hafta evin ihtiyaçlarına ve bebeğinizin ihtiyaçlarına yer veriliyor. ŞOK markete yarın ahşap kızıldereli yatağı 399 TL'den, ahşap çocuk kitaplığı 109 TL'den, anne&bebek çantası 39,95 TL'den, bebeland yumuşatıcı 11,90 TL'den satılıyor. ŞOK 8 Nisan aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor.