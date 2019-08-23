ŞOK okul malzemeleri 2019 ne zaman gelecek? ŞOK 28 Ağustos kataloğu yayınlandı mı?

ŞOK okul malzemeleri 2019 ne zaman gelecek? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü , uyum haftası ise 5-6 Eylül’de başlayacak. Uygun fiyatlı okul malzemesi almak isteyen ebeveynler ŞOK okul malzemelerini araştırmaya başladı. ŞOK okul malzemeleri 2019 ne zaman gelecek? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ŞOK OKUL MALZEMELERİ 2019 NE ZAMAN GELECEK?

ŞOK'a okul malzemelerinin geleceği tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Okullar 9 Eylül tarihinde , uyum haftası 5-6 Eylül’de başlayacak. Bu tarihlerden önce kırtasiye malzemelerinin geleceği tahmin ediliyor.

ŞOK 28 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA MI?

ŞOK 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ŞOK 21 – 27 AĞUSTOS 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU