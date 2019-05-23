ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK 22-29 Mayıs aktüel ürünlerinde neler var?

ŞOK 22-29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? Her hafta Çarşamba ve cumartesi günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. 22 Mayıs kataloğunda metal katlanır masa 115 TL, örme masa örtüsü 14.95 TL, plastik sandalye 24.90 TL, tabure 9.99 TL fiyatı ile yer aldı. 25 Mayıs kataloğunda Axen marka 40” uydu alıcılı led tv 1349 TL fiyatı ile öne çıkıyor. Katalogta Pazar arabası 39.90 TL’den, bakır cezve 19.95 TL’den, mangal kömürü 12.50 TL’den, 3 kişilik salıncak 249 TL’den, dokuma paspas 19.95 TL’den, piknik örtüsü 4.99 TL’den, uzaktan kumandalı jeep 69.90 TL’den satışa çıkarılıyor.

ŞOK 29 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞY YAYINDA MI?

ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

ŞOK 25 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK 22 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.