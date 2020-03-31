ŞOK market 5 bin personel alımı yapıyor! ŞOK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

ŞOK market 5 bin personel alımı yoğun ilgi görüyor. ŞOK personel alımı başvuru şartları nelerdir? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel 2020 yılı içerisinde 5 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Corona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde ve sonrası için online alış veriş uygulamasına geçiş yapılacağını açıklayan Demirel, marketteki ürünleri aynı fiyattan ücretsiz olarak evlere gün içerisinde teslim edeceklerini duyurdu.

ŞOK MARKET PERSONEL ALIMI İŞ BAŞVURU EKRANI

ŞOK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

ŞOK personel alımı için başvuruların ne zaman kabul edileceği henüz açıklanmadı. Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel şu açıklamayı yaptı:

"Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Şok Marketler olarak adrese teslimat hizmetini başlattık. Müşterilerimizin evden çıkmadan online olarak sipariş verdiği ürünleri marketlerimizle aynı fiyatlardan ücretsiz olarak adreslerine teslim ediyoruz. Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacağız. Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz."

ŞOK MARKET PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

- Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- İŞKUR’a kayıtlı olmak,

- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan hüküm almamış

olmak

- En az ilköğretim mezunu olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Herhangi bir kurumdan emekli olmamak ve emekli olmaya hak kazanmamış

olmak,

- Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak, muaf olmak veya askerlikle

ilişkisi bulunmamış olmak