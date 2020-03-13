ŞOK hafta sonu fırsat ürünleri neler? ŞOK 14 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK 14 Mart aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK müşterileri, bu hafta sonu ŞOK'ta hangi ürünlerin ne kadardan satılacağını öğrenmek istiyor. ŞOK aktüel ürünleri arasında davul fırın 139 TL'den, düdüklü tencere 99,90 TL'den, seramik kayık tabak çeşitleri 8,99 TL'den emaye sahan çeşitleri 15,95 TL'den satılıyor. Kataloğun tamamını haberimizden inceleyebilirsiniz.