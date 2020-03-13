ŞOK hafta sonu fırsat ürünleri neler? ŞOK 14 Mart aktüel ürünler kataloğu yayında
ŞOK hafta sonu fırsat ürünleri neler? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ŞOK müşterileri bu hafta sonu hangi aktüel ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. Birbirinden çeşitli aktüel ürünler getiren ŞOK'ta yarın davul fırın 139 TL'den, düdüklü tencere 99,90 TL'den satılıyor. İşte ŞOK 14 Mart aktüel ürünler kataloğu..
ŞOK 14 Mart aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK müşterileri, bu hafta sonu ŞOK'ta hangi ürünlerin ne kadardan satılacağını öğrenmek istiyor. ŞOK aktüel ürünleri arasında davul fırın 139 TL'den, düdüklü tencere 99,90 TL'den, seramik kayık tabak çeşitleri 8,99 TL'den emaye sahan çeşitleri 15,95 TL'den satılıyor. Kataloğun tamamını haberimizden inceleyebilirsiniz.