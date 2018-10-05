ŞOK market aktüel indirimli ürünler listesİ 2018 ŞOK 3-10 Ekim aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 3 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden güzel ürünler var. ŞOK 3-10 Ekim aktüel ürünler listesinde neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketicilerin beğenisine sunan ŞOK marketler zinciri her hafta cumartesi ve Çarşamba günleri haftanın fırsat ürünlerini satışa çıkarıyor. ŞOK 3 Ekim kataloğunda King marka blender set 6 taksit imkanı ile 125 TL’den, Paşabahçe ölçü kabı 9.95 TL’den, 900 cc kase 8.985 TL’den, dolap içi raf 7.95 TL’den, örgü desenli plastik ekmek sepeti 3.95 TL’den, Termo taban bay-bayan ayakkabı çeşitleri 24.90 TL’den, Borcam marka baton kek kalıbı 12.90 TL’den, büyük kek kalıbı 12.90 TL’den, büyük kek kalıbı 12.90 TL’den, derin dondurucu saklama kabı 4.95 TL’den, kare derin saklama kabı 6.95 TL’den satışa çıkarılıyor. “Her gün düşük fiyatlarla ŞOK yeter de artar” bölümünde 52 TL ve üzeri alışverişlerde Omo siyahlar için sıvı deterjan 38TL’den 20 TL’ye düşüyor. 2,7 lt olan deterjan 36 yıkama da kullanılabiliyor. 29 Eylül kataloğunda ise dekoratif 3 katlı raf 39.90 TL’den, dekoratif flamingo çiçeklik 19.90 TL’den, bay bayan spor ayakkabı 34.90 TL’de satışa çıkarıldı. 10 Ekim kataloğu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde olacaktır. Detaylar aksam.com.tr'de.

ŞOK 3 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 3 Ekim kataloğunda King marka blender set 6 taksit imkanı ile 125 TL’den, Paşabahçe ölçü kabı 9.95 TL’den, 900 cc kase 8.985 TL’den, dolap içi raf 7.95 TL’den, örgü desenli plastik ekmek sepeti 3.95 TL’den, Termo taban bay-bayan ayakkabı çeşitleri 24.90 TL’den, Borcam marka baton kek kalıbı 12.90 TL’den, büyük kek kalıbı 12.90 TL’den, büyük kek kalıbı 12.90 TL’den, derin dondurucu saklama kabı 4.95 TL’den, kare derin saklama kabı 6.95 TL’den satışa çıkarılıyor. “Her gün düşük fiyatlarla ŞOK yeter de artar” bölümünde 52 TL ve üzeri alışverişlerde Omo siyahlar için sıvı deterjan 38TL’den 20 TL’ye düşüyor. 2,7 lt olan deterjan 36 yıkama da kullanılabiliyor.

Şok market kime satıldı?

Şok marketlerinin talibi olan Ülker Grubu olarak da bilinen Yıldız Holding kuruluşu olan Gözde Girişim Şok Marketler Zincirinin yeni sahibi oldu. Ülker Grubu marketin ürünlerini ve çehresini tamamen değiştirdi. Daha muhafazakar bir yapıya büründürülen Şok Marketlerinde Koç Grubunun ürünleri olan Badi, Dinçol, Ada Çiftliği, Sakura, Döktüm, Maldiv, Yuka ve Dikmen markaları yerine Ülker Grubuna yakınlığıyla bilinen ürün markaları Amigo, Evin, Crown, Dinçol, Karmen, Mintax, MİS, Piyale, Deren, Peki, Tempo, Lio, Bizim Vatan ve Hanımdan getirildi ve en geniş anlamda satışa sunuldu.

Şok market şubesi kaç oldu?

Şok Marketlerinin 2017 yılının Ekim ayı itibariyle 4586 şubesi bulunuyor. Bu şubeler her geçen gün daha da çoğalıyor.

Şok Market yönetim kurulunda kimler var?

Yönetim Kurulu Başkanı

CENGİZ SOLAKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ

Yönetim Kurulu Üyesi

HALİL CEM KARAKAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

ERMAN KALKANDELEN

Yönetim Kurulu Üyesi

MURAT ÜLKER

Yönetim Kurulu Üyesi

MAHMUT LEVENT ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA TERCAN