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11 Aralık 2020 Cuma 12:40 | Son Güncelleme:

Soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu

Soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu
AA

Ulusal Süt Konseyinin soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak-30 Nisan 2021 için litre başına 2,8 lira oldu.

Ulusal Süt Konseyinin internet sitesindeki duyurusunda, söz konusu tarihler arasında yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 protein içeren çiğ sütün litresi için tavsiye fiyatının 2,8 lira olarak belirlendiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda bu yıl ekim-aralık ile 2021'in ilk 4 ayı için çiğ süt destekleme priminin litre başına 0,3 lira olduğu da kaydedildi.

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