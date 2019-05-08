Sıvı temizlik ürünü Boron ekim ayında raflara geliyor

Miray ÇİMEN

Boron çamaşırlar için renkli ve beyaz, bulaşıklar için de elde ve makine olmak üzere sıvı temizlik ürünü olarak vatandaşın talebine cevap vermeye hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sene içerisinde borlu temizlik ürünlerinin sayısının artacağını belirterek, “Yerli ve milli temizlik ürünümüz Boron’u halkımızla buluşturarak borla üç ürün üretme adına önemli bir adım attık. Boron hem yerli üretim hem de petrol ve türevlerini içermeyen yapısıyla piyasada çok önemli bir yer edindi. Bugüne kadar, 15 bin tonun üzerinde üretim yapan Boron temizlik ürünü, temizlik ürünleri pazarında dikkat çekici bir yer edindi. Boron, deterjan değil, temizlik ürünüdür” diye konuştu.

Vatandaştan büyük ilgi

Dönmez, Boron’u bir adım daha geliştireceklerini açıklayarak, şöyle konuştu: "Yoğun talep gören ürünümüzü ekimde renkli ve beyaz çamaşırlar için ayrı kullanılacak iki farklı Boron toz çamaşır temizlik ürününü milletimizin hizmetine sunacağız. Aynı zamanda toz ürünümüzle birlikte yine renkli ve beyazlar için kullanılacak Boron doğal mineralli sıvı çamaşır temizlik ürünümüz satışa hazır hale gelecek. Bu dört ürünümüzle birlikte çamaşır temizlik ürünlerimiz hem sıvı hem de toz halinde raflarda olacak."

Yerli ve milli üretim hamlemize destek

Bakan Dönmez, “Borun merkezi Türkiye, temizlik ürünleri pazarında geniş bir yelpazeye yayılacak. Yerli ve milli üretim hamlemize borla önemli bir destek vereceğiz. Bor katma değeri oldukça yüksek bir ürün. Konsantre ürünlerde 1 birim, rafine ürünlerde 3 birim, ileri teknoloji ürünlerde 150 birim ve bu ürünlerin kullanıldığı sektörlerde 500 birime kadar çıkabilen bir katma değerden söz ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uygun fiyatlı olacak

“Yüksek kalitesi ve insan sağlığını temel alan içeriğiyle borlu temizlik ürünlerimiz, uygun fiyatıyla da dikkat çekecek” diyen Bakan Dönmez, “Üst segment ürünlerin fiyat ortalamasına göre daha hesaplı piyasaya arz edilecek. Hedefimiz ilk etapta tüm ulusal marketlerin raflarına borlu temizlik ürünlerimizi yerleştirmek" diye konuştu.