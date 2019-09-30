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  3. Sivasspor da Adin Beach Hotel'i tercih etti!

Sivasspor da Adin Beach Hotel'i tercih etti!

Sivasspor da Adin Beach Hotel'i tercih etti!

Türkiye’nin muhafazakar konseptte önde gelen oteli olan Adin Beach Hotel Eylül ayında Süper Lig takımlarını ağırlamanın yoğunluğunu yaşıyor.

İki hafta önce Fenerbahçe Spor Kulübünü ağırlayan Adin Beach Hotel bu haftada Sivasspor’u ağırladı.Adin Beach Hotel Süper Lig ekiplerinin adeta uğrak noktası haline geldi.

Alanyaspor deplasmanına gelen Süper Lig ekipleri Adin’i tercih ettiklerinden dolayı memnuniyetlerini ifade ediyor. Otel yetkilileri ; Türkiye’nin önde gelen futbol takımlarını ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ediyor.

Ayrıca; hem Alanya, hem de Adin Otel adına gurur verici olduğunu ve bundan sonraki süreçte de bu şekilde futbol kulüplerini misafir etmeye devam edeceklerini ifade ettiler.”

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