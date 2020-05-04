Sivas-Samsun Kalın demiryolu hattı sefere başladı

83 yıl hizmet verdikten sonra 29 Eylül 2015'te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapatılan Samsun-Sivas demiryolu hattında çalışmalar sona erdi. 378 kilometrelik hattın tüm alt yapı ve üst yapısı yenilenerek Avrupa Birliği standartlarına uygun sinyal sistemi yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlandıktan sonra test sürüşlerinin gerçekleştirildiği demiryolu hattında bugün ilk yük treni, sefere başladı.

"350 MİLYON EUROLUK DEVASA PROJE"

Demiryoluyla ilgili 5 yıldır hummalı yoğun bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Sivas Valisi Salih Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibariyle de ticari seferlere başlıyoruz. Bu hattın hakikaten gerek ticari anlamda olsun, gerek sosyal anlamda olsun çok büyük kazanımları var. Bu hat hem doğu, hem de güney aksa giden bir hat olması nedeniyle, Karadeniz'e bağlantı noktasında çok güçlü bir işlev görmektedir. Bu proje yaklaşık olarak Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler içerisinde hibe oranı en yüksek projedir. Yani 350 milyon euroluk bir projedir. Baktığımız zaman gerçekten ürkütücü rakamdır. Projenin maliyetine baktığımız zaman büyük bir proje olduğu aşikardır. Bu projeyle 378 kilometre alt yapı ve üst yapıları tamamen yenilenmiştir.

YILLIK 3 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK

Sivas tarihinin en büyük açılışı olduğunu söyleyen Vali Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Trenimiz bugün itibarıyla Turhal'dan yük almaya gidiyor. Yıllık 3 milyon ton yük taşınması hedefleniyor. Bunun da taşımacılıkta olağanüstü bir rakam olduğunu özellikle ifade ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun