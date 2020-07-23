Sıtkı Gökmen Mıhcıoğlu: Zeytincilik daha çok teşvik edilmeli

Uzun zamandır zeytin üreticiliği ile uğraşan Sıtkı Gökmen Mıhcıoğlu, zeytin fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mıhcıoğlu, “Zeytin üreticileri bu sene doğal afetler ve pandemi nedeniyle büyük zorluklarla karşılaştı. Bu nedenle zeytin fiyatlarının, üreticinin yüzünü güldürmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Zeytin Fiyatları Üreticinin Yüzünü Güldürmeli”

Turizmci iş adamı Sıtkı Gökmen Mıhcıoğlu, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde zeytin üretimi yapıyor. 500 dönümlük arazisinde zeytin yetiştiren Mıhcıoğlu, “Zeytincilik ülkemiz açısından önemli tarımsal faaliyet alanlarından biri. Beslenme ve sağlık üzerindeki etkileri bir yana aynı zamanda döviz getirisi ve istihdama olan önemli katkıları ile zeytincilik daha çok teşvik edilmeli” dedi.

Mıhcıoğlu, ”Bu yıl üreticiler zor bir dönem geçirdi. Olumsuz seyreden hava koşulları ve koronavirüs salgını üreticinin belini büktü. Şimdi hasat zamanı ve çiftçilerin yüzünü güldürecek bir fiyat beklentisi var. Bu zorlu süreçte zeytin alım fiyatlarını açıklayacak olan Marmarabirlik’in de üreticilerin yanında olan bir tutum sergilemesini bekliyoruz. Fiyatları, süreci gözeterek açıklamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda devlet desteğinin de önemli olduğunu vurgulayan Mıhcıoğlu, “Ekonominin kalkınması için pek çok alanda KDV’ler düşürüldü. Üreticiler, bu uygulamanın zeytin ve zeytinyağı üreticileri için de düzenlenmesini bekliyor. Türkiye’de şu an 400 bini aşkın sofralık zeytin ve zeytinyağı üreten çiftçi var. Hepimiz zeytin üretebilmek için alın teri döküyoruz. Bunun karşılığı olarak da en azından zeytinyağının perakende KDV’sinin, %1’e düşürülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İhracat Oranları Hızla Yükseliyor”

Özellikle son yıllarda Amerika ve Uzak Doğu’daki zeytin ile zeytinyağı tüketiminin hızlı bir artış gösterdiğini söyleyen Mıhcıoğlu, “ Ülkemizde ortalama 450 bin ton sofralık zeytin üretimi yapılıyor. Bu üretim ile dünyada ikinci sırada yer alıyoruz. Bunun yanı sıra yıllık 200 bin tonluk zeytinyağı üretimimiz ile dünyada beşinci sıradayız” dedi. Mıhcıoğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldığımız bilgilere göre, sofralık zeytin rekoltemiz 1 milyon 200 bin tona ulaşması ayrıca, zeytinyağı rekoltemizin 650 bin tona ulaşması bekleniyor. Yeni dikilen ağaçlardan alacağımız verimle zeytin üreticiliğinde Türkiye, dünyada birinci sıraya ulaşacak. Bu sayede zeytin ve zeytinyağı ihracatımızın 1,5 milyar dolar bandına ulaşması bekleniyor” açıklamalarında bulundu.

Mıhcıoğlu, “Zeytin, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde, 141 milyon dolar ihracat hacmine ulaştı. Bunun yanı sıra haziran ayından itibaren ihracatta %21’lik bir artış gerçekleştirerek hacmi 19 milyon 60 bin dolar bandına çıkardık” şeklinde konuştu.