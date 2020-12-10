Şirketlerin nakit akışını kolaylaştıracak işbirliği

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın imza attığı işbirliğine göre 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclisi üyesi işyerleri Ziraat’in kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade avantajlarından yararlanacak.

TAHSİLATA GÜVENCE



Törende Hisarcıklıoğlu, “Üretici ve satıcı tahsilat ile uğraşmadan güven içinde malını satacak, sattığı malın bedelini risk taşımadan Ziraat Bankası garantisi ile peşin ya da taksitle alacak. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirecek. 1.5 seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar” dedi.

SİSTEMLE TİCARET ARTACAK TAHSİLAT RİSKİ BİTECEK



Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın “Güvenli ticaret sistemi Bankkart Başak ticaret finansmanı zinciri topraktan sofraya, denizden masaya, 360 derece yaklaşımıyla üretim ve tedarik zincirinin tüm halkalarını destekliyor olacak. Bu ürünlerle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye işyeri ve kurumsal kart altyapımızla özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz” dedi. Güvenli ticaret sisteminde alıcı ile satıcının kendi aralarındaki ticareti kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli şekilde yapacağını belirten Aydın, “Ticaret artacak, alıcı ve satıcı arasında olacak tahsilat riski ortadan kalkacak. Alıcının ürün ve hammaddeye ulaşımı daha hızlı olacak, alıcı ve satıcı kendi nakit akışına uygun ödeme takvimi oluşturacak. Nakit akışı sorunun çözeceğiz” diye konuştu.