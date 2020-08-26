Şirketlerin kârı yüzde 10 düştü

96 şirketten 77’si net kâr, 19’u net zarar elde ederken kârını artıranlar telekom ve bankacılık hisseleri oldu. Koç Holding, 4.4 milyar kârla ilk sırada yer alırken bu yıl ilk 10’a ASELSAN, VakıfBank ve Halk Bankası girdi. Havayolu şirketleri ise zarar etti.