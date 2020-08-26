26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:25 | Son Güncelleme:
Şirketlerin kârı yüzde 10 düştü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 azalarak 34.9 milyar liraya geriledi.
96 şirketten 77’si net kâr, 19’u net zarar elde ederken kârını artıranlar telekom ve bankacılık hisseleri oldu. Koç Holding, 4.4 milyar kârla ilk sırada yer alırken bu yıl ilk 10’a ASELSAN, VakıfBank ve Halk Bankası girdi. Havayolu şirketleri ise zarar etti.