Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3771
  • 8,7565
  • 462.848
  • 1099.02
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Şirketlerin kârı yüzde 10 düştü
26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:25 | Son Güncelleme:

Şirketlerin kârı yüzde 10 düştü

Şirketlerin kârı yüzde 10 düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 azalarak 34.9 milyar liraya geriledi.

96 şirketten 77’si net kâr, 19’u net zarar elde ederken kârını artıranlar telekom ve bankacılık hisseleri oldu. Koç Holding, 4.4 milyar kârla ilk sırada yer alırken bu yıl ilk 10’a ASELSAN, VakıfBank ve Halk Bankası girdi. Havayolu şirketleri ise zarar etti.

'Bu uçak Kahire'ye gitmiyor!'
Suriye'de tehlikeli karşılaşma! ABD ve Rus zırhlıları birbirine girdi
Enner Valencia İstanbul'da
Büyük tepki çekmişti... İğrenç görüntüye ceza
BAE Yunanistan ordusuna destek için 4 F-16 gönderdi
'Çok basit goller yedik'

'Çok basit goller yedik'

1999 model otomobile sesli komuta özelliği ekledi

1999 model otomobile sesli komuta özelliği ekledi

25 Ağustos tarihli reyting sonuçları sıralaması yayında!

25 Ağustos tarihli reyting sonuçları sıralaması yayında!

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül doğ

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül doğal güzelliğiyle büyüledi