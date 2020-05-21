Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7891
  • 7,4456
  • 380.733
  • 102158
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Şirketlere milli siber güvenlik hizmeti

Şirketlere milli siber güvenlik hizmeti

Şirketlere milli siber güvenlik hizmeti

Turkcell, kurumlara sunduğu özel koruma çözümleri ve 100'den fazla siber güvenlik uzmanıyla kesintisiz hizmet sunuyor. Müşterilerinin altyapılarını 7/24 takip ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor.

Turkcell, bireyleri de internetin kötü sürprizlerinden koruyor. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Şirketlerin evden çalışma düzenine geçmesi, verilerini uzaktan erişimle yönetmesi akıllara güvenlik konusunu getiriyor. Müşterilerimizin altyapılarını 7/24 izleyerek olası tehditlere karşı öncesinde önlemler alıyoruz” dedi. 


DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı
İçişleri Bakanlığı yayımladı... 65 yaş ve üzeri kişiler için şartlar belli oldu
Dünyaca ünlü eski futbolcunun cami projesine sosyal medyadan yardım yağdı!
Reklam
Kuruluş Osman'da ‘Kutlu Rüya‘ sahnesi!
Araç kundaklandı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Araç kundaklandı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dev kayayı parçaladı ve...

İrem Derici zor günlerini anlattı: Ekmeğin arasına sim kartını koyup yemişim!