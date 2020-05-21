Şirketlere milli siber güvenlik hizmeti
Turkcell, kurumlara sunduğu özel koruma çözümleri ve 100'den fazla siber güvenlik uzmanıyla kesintisiz hizmet sunuyor. Müşterilerinin altyapılarını 7/24 takip ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor.
Turkcell, bireyleri de internetin kötü sürprizlerinden koruyor. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Şirketlerin evden çalışma düzenine geçmesi, verilerini uzaktan erişimle yönetmesi akıllara güvenlik konusunu getiriyor. Müşterilerimizin altyapılarını 7/24 izleyerek olası tehditlere karşı öncesinde önlemler alıyoruz” dedi.