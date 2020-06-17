Şirketler pandemiyi özel görev gücüyle yönetiyor

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), salgının kurumsal şirketlere etkisini ölçümlemek üzere ‘Salgın ve Sonrasında Kurumsal Yönetim’ başlıklı bir araştırma yayımladı. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 81’i bir iletişim planları olduğunu söylerken yüzde 85’i uzaktan çalışma ve karar almak için fiziki altyapılarını yeterli olduğunu ifade etti. Çalışanlar ve iş sonuçları açısından senaryo çalışması yapan şirketlerin oranı yüzde 74 iken her 100 şirketten 60’ı bu döneme özel kurdukları özel görev gücüyle daha hızlı aksiyon alıyor.

TOPLANTILAR UZAKTAN

Bu ekibin yanı sıra, yönetim kurulları da fiziki veya uzaktan erişimle toplantılarına devam ediyor. Yönetim kurullarının yüzde 21’i ayda bir, yüzde 20’si haftada bir toplanırken yüzde 43’ü ise ihtiyaç olduğunda toplanmayı tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 90’ı üst yönetimin krizi yönetebilecek donanımda olduğunu ifade etti. Şirketlerin yüzde 74’ü risk komitesi olduğunu söylerken yüzde 64’ü iç denetim, yüzde 48’i iç kontrol, yüzde 45’i ise bağımsız dış denetim mekanizmalarının işlediğini vurguladı.

HEDEFLERE REVİZYON

Şirketlerin iş sürekliliğini sağlamaları ve olası risk durumunda kilit pozisyonlardaki görevlerin devamlılığı için büyük önem taşıyan ‘yedekleme planı’ ise her 100 şirketin 44’ünde bulunuyor. Katılımcıların yüzde 44’ü yedekleme planları olmadığını, yüzde 12’si ise bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi. Salgının ekonomik etkilerinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde, kurumsal şirketler finansal tablolarını da masaya yatırdı. Katılımcı şirketlerin yüzde 82’si finansal hedefler ve nakit yönetimine ilişkin revizyon yaptığını belirtti.

GÜÇLÜ YÖNETİM KURULLARININ ÖNEMİ ARTTI



Araştırmayı değerlendiren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, salgının yarattığı belirsizlik ortamında, kriz dönemlerini iyi yönetebilen yönetim kurullarının öneminin arttığına dikkat çekti. Yönetim kurullarının cesur adımlar atmaları gereken bir dönem yaşandığını belirten Ünal, şunları söyledi: “Mevcut durum, öngörülemeyen pek çok yeni sonuç doğurdu; sağlık, yaşam ve ekonomi gündemimizin başına yerleşti. Bu dönemin şirketler üzerindeki etkilerinin en aza indirilebilmesi için yönetim kurullarına ve üst yönetime önemli görevler düşüyor. Özellikle kurumsal yönetimini adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa etmiş şirketler, bu süreci diğer şirketlere göre kısmen daha kolay geçiriyor ve salgın sonrası döneme hızla adapte oluyor.”