Şirketin CEO'su açıkladı! 18 Haziran'da başlıyor

Bir yılda yapılan hizmetleri ve projeleriyle ilgili İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Kadri Samsunlu, çalışanları için bir mektup kaleme aldı. İstanbul Havalimanı’nda yapımı devam eden 3’ncü pist çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden İGA CEO’su Kadri Samsunlu, “İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA olarak yolculuk deneyimi noktasında sürekli kendimizi yeniliyoruz. Hâlihazırda 3. pist çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar sağlayacak bu yeni pistimizi 18 Haziran’da hizmete almayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı çevresindeki rüzgar gülleri bu yıl bitmeden taşınarak kaldırılacak ve ek binaların yapımı tamamlanacak. İstanbul Havalimanı’nın her şey takvimine uygun, planlandığı gibi gidiyor” dedi.

TAŞINMA SÜRECİNİ ANLATTI

İnşaat aşamasından açılış dönemine, açılıştan da tam kapasite operasyonlara geçiş sürecine kadar farklı aşamalarda zorluklarla baş ettiklerini ifade eden Kadri Samsunlu, “Sivil havacılık tarihinin en iddialı taşınma operasyonlarından “Büyük Göç’’ olarak adlandırdığımız ve Türkiye’nin lojistik başarısının kanıtı niteliğindeki bu operasyon,47 bin 300 tonluk ekipmanın Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde, iki günden daha kısa bir sürede, 33 saatte taşınması ile tamamlandı. İGA olarak, açık bir havalimanından 45 km’lik uzaklığa bir taşınma operasyonunu sorunsuz yönettik. Bu bakımdan “Büyük Göç’’ çok kapsamlı, aynı zamanda başarı ile yönetilmiş bir operasyon olarak dünya havacılık tarihindeki yerini aldı. Böylesine bir operasyonu dünya üzerinde yapabilecek ülkeler sınırlı sayıdadır. Ülkemiz, o ülkeler arasında yer alarak havacılık tarihinde fark ortaya koymuştur. İstanbul Havalimanı, 6 Nisan 2019’da, tam operasyona geçerek kimi havacılık otoritelerinin düşüncelerini boşa çıkarıp yapılamaz denileni yapmış ve havacılık tarihinde yeni bir sayfa açmıştır” dedi.

KİŞİ BAŞI HARCAMADA YÜZDE 55 ARTIŞ YAŞANDI

İstanbul Havalimanı’nda gümrüklü alanda bulunan mağazalarının Mart 2020 itibariyle doluluk oranının yüzde 98’lere geldiğini ifade eden Samsunlu, “En büyük hedefimiz uluslararası bir havalimanı olarak tüm yolcularımıza eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatmaktı. Sunduğumuz hizmetlerle, zengin yeme-içme ve alışveriş mekânlarıyla, kültür-sanat sergileriyle İstanbul Havalimanı’nda tam kapasite operasyonların ilk yılında yolcu memnuniyetini ön plana koyan bir yaklaşımla bu hedefimizi başardığımızı söyleyebilirim. Havalimanımızdaki reklam alanları ile Türkiye, outdoor (OOH/ Out-of-home) reklam pazarının yaklaşık yüzde 15’ini yönetmekteyiz. Havalimanındaki reklam alanlarımızda doluluk oranlarımız ortalama yüzde 70 civarında gerçekleşmiş olup, reklam veren üst düzey markaların yeni adresi olduk. Duty Free’de alansal doluluk oranı Mart 2020 itibariyle yüzde 98.4 seviyesine ulaşmış, açılıştan bu yana kişi başı harcama yüzde 55 artış göstermiş, 108 alt işletmeci ve 33 klasik dutyfree mağazası faaliyet göstermektedir. Özel yolcu hizmetlerinde ise son 1 yılda hedeflerimizin üzerinde performans gösterdik. 445 bin yolcumuz İGA Lounge hizmetimizden faydalanırken toplamda 1.3 milyon misafirimize bu özel yolcu hizmetlerimizi sunma imkanı bulduk. Yeme içme tarafında; geçtiğimiz 1 yıl içinde Mart ayına kadar 67 ünite açılmıştır. 2019 yılının Nisan ayına göre dış hat hava tarafı kişi başı harcama rakamı yüzde 28 artış göstermiştir.” dedi.

(AA)