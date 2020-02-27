Siparişler Türkiye'ye

Dünyanın tedarikçisi Çin’de ortaya çıkan virüs sonrası bu ülkeye üretim yapan firmalar Türkiye’ye yönelmeye başladı. Sipariş artışları tekstil, mobilya, kimya ve çelikte yoğunlaşırken bazı sektörlerde Türkiye’nin gitmekte zorlandığı ülkelerden bile sipariş geliyor. Ankara Sanayi Odası (ASO) şubat ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve bunun oluşturduğu belirsizliklerin olduğunu belirterek, “Çin’den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz” dedi.

TEKLİFLER ALINIYOR

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise ihracatçı birliklerinin başkanlarının sipariş konusunda olumlu mesajlar verdiğine dikkat çekerek “Türkiye hem güvenilir, hem rekabetçi konumunda. Şu anda sadece teklifler alınıyor, teslim süreleriyle ilgili anlaşmalar yapılıyor” diye konuştu.

MASKE ÜRETİCİLERİ FAZLA MESAİDE

Koronavirüs salgını nedeniyle tıbbi maskeye ihtiyaç duyan Çin, Türkiye’den maske ithal etmeye başladı. Aylık 10 milyon adetlik üretim yapan yerli firmalar, Çin’den gelen yoğun talep üzerine kapasitelerini üç kat artırdı. Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, “Tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzeme üretim sektörü stratejik bir alan, Dünya ders çıkarmalı” dedi.

EN FAZLA AVANTAJ TEKSTİLDE

TEKSTİL: Tekstilde dünyanın altıncı büyük tedarikçisi olan Türkiye, bir süredir ucuz Çin tekstiliyle rekabet edemiyordu. Koronavirüs salgınının başlamasıyla Avrupalı alıcılar yoğun olarak tekrar Türkiye pazarına yöneldiler. Ayrıca deri sektöründeki bazı ürünlere talep arttı.

MOBİLYA: Hem Çin hem de İtalya’daki mobilya fuarı iptal oldu. Mobilya alım heyetleri rotayı Türkiye’ye çevirdi. Martta bine yakın mobilya ithalatçısı Türkiye’ye gelecek. Şimdiye kadar hiç satış yapılmayan ülkelerden bile talep geliyor. 2020 yılında ihracat hedefini 4.5 milyar dolar olarak belirleyen mobilya sektörü, ek taleplerden dolayı hedefini 5 milyar dolara çıkardı.

ÇELİK: Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda olan Çin’deki fabrikaların üretimlerini azaltmasıyla Türk ihracatçıların satışları ocakta yüzde 15 arttı. Türk ihracatçılarının girmekte zorlandığı pazarlardan Singapur, Hong Kong, Filipinler, Malezya ve Bangladeş’ten de yeni siparişler geldi.

KİMYA: Salgınının başladığı ilk andan itibaren, kimya sektöründe maske ve temizlik malzemelerine olan talep artmaya başladı. Bu durum Türk kimya sektöründe yüzde 30-40 arası bir talep artışına neden oldu ve ocak ayında ihracat artışı yüzde 20’lere ulaştı.

TURİZM: Türkiye geçen yıl 450 bin Çinli, 2 milyon da İranlı ağırlamıştı. İranlı turistin yoğun olarak geldiği dönem ise 21 Mart-1 Nisan dönemindeki Nevruz tatili. bu iki ülkeden doğacak kaybın telafisine dönük çalışmalar yapılıyor. Ancak bu süreçte olumlu işaretler de yaşandı. Dev yolcu gemileri Türkiye’ye ek sefer koyuyor. Örneğin Norwegian Cruise Line isimli kurvaziyer şirketi, 2020 yılında Kuşadası Limanı’na 30 ilave sefer eklediğini açıkladı. Avrupa turizm pazarlarında da Türkiye ‘virüssüz ülke’ olarak öne çıkmaya başladı.