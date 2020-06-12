12 Haziran 2020 Cuma 01:02 | Son Güncelleme:
Sinpaş: Gelen yoğun talebe zor yetişiyoruz
Sinpaş, satıştaki tüm projelerini tarihi faiz oranıyla oranıyla satışa sunuyor.
Yüzde 0.64 faiz, 15 yıl vade ve ilk 12 ay ödemesiz plana İstanbul’da Sinpaş Country, Queen Bomonti, Gökorman, Metrolife, Finans Şehir, Sinpaş Time Ankara’da Altınoran, Marina Ankara, Marina Towers, Ege Vadisi, Bursa’da Bursa Modern projeleri dahil. Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, “Gelen yoğun talebi karşılamakta zorlanıyoruz” dedi.