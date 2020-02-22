Sınıfta kalma ne zaman geri gelecek? Ortaokul ve lisede sınıfta kalma ne zaman başlayacak?

Ortaokul ve lisede sınıfta kalma ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıfta kalınmadığı için eğitimde önemli ölçüde seviye düşüklüğü olduğunu söyleyerek, sınıf tekrarının geri geleceğini açıkladı.

SINIFTA KALMA NE ZAMAN GELECEK?

Bakan Ziya Selçuk, "2020-2021 öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselere yeniden sınıf tekrarı gelecek" dedi.

Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselerde sınıfta kalmayı yeniden getireceklerini açıkladı. Selçuk, bunun nedenini ise, “Sınıfta kalmanın olmaması eğitimde önemli ölçüde seviye düşüklüğüne yol açtı. Dört işlemi bilmeden lise bitiriliyor. Eğitimde kalitenin daha da düşmemesi için bu sisteme son veriyoruz" diye açıkladı.

Liselerde ders sayısının azaltılması yönünde çalışmalar yapıldığını söyleyen Selçuk, “Öğrenciler fazla ders nedeniyle konularda yüzeysel kalıyor. Bunu önce pilot okullarda uygulayacağız ve sistemde köklü düzenleme yapacağız” diye konuştu.

SINIFTA KALKMA NE ZAMAN KALKTI?

MEB'in 21 Temmuz 2012 tarihinde 57 maddeden oluşan yönetmelik değişikliğinde sınıfta kalma durumuna açıklık getirerek kesin bir dille kaldırıldığını belirtmişti. Düzenlemede yer alan 22. maddede:

''Aynı Yönetmeliğin 47'nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya alan öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Gerektiğinde il eğitim denetmenlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenir."

"c) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (EK-9)'a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır."