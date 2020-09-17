Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı

‘Diyarbakır’ın çılgın projesi’ olarak bilinen Silvan Barajı’nın hizmete alınmasıyla GAP bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılması adına önemli bir adım atılacağını belirten Pakdemirli, 175.5 metre yüksekliği, 8.7 milyon metreküp hacimli gövdesiyle Silvan Barajı ülkemizin ve Avrupa’nın ön yüzü beton kaplı baraj tipinde en yüksek barajı olacak” dedi. Pakdemirli, projenin hizmete alınmasıyla yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, ekonomiye de yılda 1.91 milyar lira katkı sağlanacağını bildirdi. Pakdemirli, “Devasa barajın yıl sonu itibarıyla ön yüz beton imalatlarını bitirmeyi, 2021 başlarında ise barajı su tutmaya hazır hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.