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17 Eylül 2020 Perşembe 22:49 | Son Güncelleme:

Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı

Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Diyarbakır'ın çılgın projesi' olarak bilinen Silvan Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığını bildirdi.

‘Diyarbakır’ın çılgın projesi’ olarak bilinen Silvan Barajı’nın hizmete alınmasıyla GAP bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılması adına önemli bir adım atılacağını belirten Pakdemirli, 175.5 metre yüksekliği, 8.7 milyon metreküp hacimli gövdesiyle Silvan Barajı ülkemizin ve Avrupa’nın ön yüzü beton kaplı baraj tipinde en yüksek barajı olacak” dedi. Pakdemirli, projenin hizmete alınmasıyla yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, ekonomiye de yılda 1.91 milyar lira katkı sağlanacağını bildirdi. Pakdemirli, “Devasa barajın yıl sonu itibarıyla ön yüz beton imalatlarını bitirmeyi, 2021 başlarında ise barajı su tutmaya hazır hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi. 

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