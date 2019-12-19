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  3. Siirt'te heyecanladıran keşif! 11 milyon varil petrol bulundu!

Siirt'te heyecanladıran keşif! 11 milyon varil petrol bulundu!

Siirt'te heyecanladıran keşif! 11 milyon varil petrol bulundu!

Türkiye doğalgaz arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Siirt’te Demirkuyu-1 sahasında, 11.2 milyon varillik petrol yatağı keşfedildi.

Türkiye açık sularında doğalgaz arama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Türkiye sınırları içerisinde petrol arama çalışmalarına hız verdi.

EN VERİMLİ ALAN SİİRT

Siirt'te petrol sahalarında 5 kuyudan, 2 bin 500 metre derinlikten günde yaklaşık 700 varil ham petrol çıkarılıyor. Çıkarılan ham petrol, tankerlerle Batman TPAO'ya taşınıp burada işleniyor.

DEMİRKUYU SAHASINDA 11.2 MİLYON VARİLLİK PETROL BULUNDU

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki ARİ/TPO/K/M47-a1-1 no'lu arama ruhsat alanında, Demirkuyu-1 sahasında petrol arama çalışmaları başlatılmıştı.

Araştırmalar sonucu Demirkuyu-1 sahasında, 11.2 milyon varillik petrol yatağı keşfedildi.

(DHA)


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