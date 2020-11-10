İşçiler bu haklarını bilmedikleri için hak kayıplarına uğramaktadır. Çalışan işçilerin hak mahrumiyeti yaşamaması adına; "Sigortam eksik yatıyor, ne yapmalıyım? Sigortayı eksik asgari ücretten göstermenin cezası nedir?" sorusuna bu haberimiz üzerinden yanıt bulabilirler.



Ülkemizde sigortalılık zorunlu olmasına rağmen ya sigortasız çalıştırıyorlar ya da sigortayı daha düşük bir tutardan çoğu durumda asgari ücret üzerinden göstererek haksız kazanç elde ediyorlar. Maaşın geriye kalanı ise çoğu durumda elden veriliyor. Sizin de sigortanız aldığınız maaş üzerinden yatıyor olabilir. Bu durumu nasıl anlayabileceğinizi sigorta sorgulama yazımızda detaylı olarak ele aldık. Bu yazımızda ise maaşım asgari ücretten gösteriliyor ne yapmalıyım diyen vatandaşlarımız için detaylı olarak bilgilendirmede bulunduk.



SİGORTANIN EKSİK YATMASININ İŞÇİYE MALİYETİ NEDİR?

Öncelikle sigortanızın düşük ücretten yatırılması yani bordronuzun almış olduğunuz maaştan daha düşük olması durumunda işçilerin görebilecekleri zararlardan bahsetmek gerekmektedir. Şayet maaşın düşük gösterilmesi durumunda emeklilik maaşınız bu doğruda hesaplandığı için daha düşük bir emekli maaşı alacaksınız. Bunun yanında tazminatınız ile birlikte işten ayrılmak isterseniz de kıdem tazminatı ve ihbar tazminatlarınız daha düşük yatacaktır. Ayrıca işsiz kalmanız durumunda da daha düşük bir işsizlik maaşı veya hastalandığınızda daha düşük rapor parası alırsınız. Tüm bu sebeplerden dolayı maaşımı düşük gösteriyorlar diyorsanız yazımız devamında anlattığımız yolları uygulamanızı öneriyoruz.

SİGORTAM EKSİK YATIYOR, NE YAPMALIYIM?

Sigortanızın aldığınız maaştan daha düşük tutarlarda yatırılmasına hileli maaş denilmektedir. Şayet sizler de sigortam aldığım maaştan yatmıyor diyorsanız öncelikle noter kanalı ile işverene ihtar çekebilir ve eksik kalan primlerinizin yatırılmasını talep edebilirsiniz. İhtar sonrasında yine aynı uygulamaya devam ederse Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK’ya şikayet etme hakkınız bulunmaktadır. Bu hususta ALO 170 numarasını arayarak konu hakkında yardım talep edebilirsiniz. Bu durum haklı fesih sebeplerinden bir tanesi olmasından dolayı istifa etme hakkınız bulunmaktadır. İstifa durumunda da hem tazminatlarınızı hem de eksik primlerinizi dava yolu ile kazanabilirsiniz.

SGK’ya düşük ücret bildirmek hem çalışanlara hem de SGK’ya zarar vermektedir. Ülkemizde çalışanların neredeyse yüzde 75’inin maaşları asgari ücret üzerinden gösterilmektedir. Bu da olayın ne denli bir sorun olduğunu tekrar gözler önüne seriyor. Bu gibi durumlarda ise işverenlere ciddi cezalar bulunuyor. Bu yüzden bu kişileri şikayet ederek bu tarzda uygulamaların önüne geçebiliriz.

İşverenlere eksik yatırılan ücretin vergisi, üç kat ceza ve gecikme faizi isteniliyor. Bununla da kalmayıp sigorta primi de cezalı olarak talep ediliyor. Ayrıca bu durum yanıltıcı belge düzenlemesi yani kaçakçılık olarak kabul edilmektedir ve 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilmektedir.

Eksik sigorta göstermenin cezası gördüğünüz üzere oldukça fazladır. Bu sebepten çoğu işveren kanunları hiçe sayarak bu yola gitmektedir. Bu tarzda işyeri sahiplerini şikayet etmeliyiz. Bu şikayetleri ALO 170 yolu ile veya CİMER Şikayet Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazımızda sigortam asgari ücretten yatıyor ne yapmalıyım, sigortam maaşım üzerinden yatmıyor, sigortayı asgari ücretten yatırmanın cezası gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.