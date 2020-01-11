Sigortalı sayısı 10 milyon arttı

Serdar SAĞLAM

Birleşmiş Markalar Derneği tarafından düzenlenen ‘Değer Zirvesi’ ve ‘Türkiye’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla gerçekleşti. Selçuk, “2002’de 720 bin olan işyeri sayımız 1.9 milyona, sigortalı sayımız da 12 milyondan neredeyse 22 milyona yaklaştı. 2020 yılı istihdam hedeflerimizi yükselttik. İşsizliği de düşürmeyi hedefliyoruz. Sosyal yardımlarda ise 2 milyarla aldığımız çıtayı 55 milyarlara çıkardık” ifadelerini kullandı.

2019 VERİMLİ BİR YIL OLDU

2019’un çalışma hayatında oldukça verimli ve aktif bir yıl olduğunu belirten Selçuk, “İş yapma kolaylığında 43. sıradan 33’üncü sıraya çıktık” dedi.

JİMNASTİKÇİ İBRAHİM ÇOLAK DA ÖDÜL ALDI

Törende, FLO Ayakkabı, Roberto Bravo, Yıldız Holding, Fiba Group, İkbal Şekerleme, Kahve Dünyası, Türk Telekom, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Şazeli, Bmoji, A Milli Futbol Takımı, Zorlu Tekstil, LC Waikiki, Doğuş Grubu, Artistik Jimnastikçi İbrahim Çolak, Arter, 11 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev ödüle layık görüldü.