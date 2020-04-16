Sigortacılık sektörü önceki yıla göre 7,6 milyar lira kar elde etti

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2019 sonu itibarıyla sektörde 60’ı sigorta ve emeklilik, 3’ü reasürans olmak üzere toplam 63 şirket faaliyet gösteriyor. Sigorta ve emeklilik şirketlerinden 38’i hayat dışı, 4’ü hayat, 18’i hayat ve emeklilik branşında hizmet veriyor.

Yabancı sermayenin doğrudan veya dolaylı payının yüzde 50’den fazla olduğu şirketlerin yabancı olarak addedildiği bir yaklaşımla şirketler sermaye yapılarına göre sınıflandırıldığında, sektörde 25 yerli, 38 yabancı şirket bulunuyor. Geçen yıl sonu itibarıyla yabancılar toplam sermayenin yüzde 66,5’ine sahipken, toplam primin yüzde 53’ünü üretti.

Sigorta şirketlerinin brüt prim üretim tutarı 2019'da 2018 yılına göre yüzde 26,9 artışla 69 milyar 268 milyon 306 bin 349 lira olarak gerçekleşirken, bunun yaklaşık 58 milyar lirası (yüzde 83,6) hayat dışı, 11,4 milyar lirası da (yüzde 16,4) hayat dalı ürünlerden geldi. Söz konusu dönemde hayat dışı brüt prim üretimi yüzde 21, hayat branşı brüt prim üretimi ise yüzde 64 yükseldi.

Kişi başına prim tutarı önceki yıla göre yüzde 25 artışla 833 lira olurken, dolar bazında ise yüzde 5,3 artarak 147 doları buldu.



SEKTÖR GEÇEN YIL 7,6 MİLYAR LİRA KAR ETTİ



Sigortacılık sektörünün 2019 yılı toplam aktifleri yüzde 32,8’lik artışla 231 milyar 725 milyon 157 bin 644 lira, toplam öz kaynakları yüzde 32,2’lik artışla 28 milyar 434 milyon 308 bin 979 lira, toplam karı ise yüzde 40'lık artışla 7 milyar 575 milyon 412 bin 122 lira oldu.

Branş bazındaki karlılıklar incelendiğinde, zorunlu trafik, işveren mali sorumluluk, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk ve zorunlu deprem sigortası branşlarının en fazla teknik zarar kaydedilen branşlar olduğu görüldü.

Brüt ödenen hasar toplamı yüzde 21,1 artarak 32 milyar 418 milyon 5 bin 742 lira oldu. Türkiye’de faaliyet gösteren reasürans şirketlerinin brüt yazılan primleri de 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 26,7 oranında artışla 1 milyar 753 milyon 240 bin 958 lira olarak gerçekleşirken, ödenen hasarlar ise yüzde 29,6 artarak 999 milyon 196 bin 55 lira oldu.

SİGORTA SEKTÖRÜ DEVLET TAHVİLLERİNE YATIRIM YAPTI



Geçen yıl sonu itibarıyla sigorta sektörünün yatırım portföyüne bakıldığında, reasürans şirketleri hariç toplam yatırımlar bir önceki yıla göre yüzde 40,1 artış kaydederek 29 milyar 416 milyon 782 bin 38 liraya çıktı.

Toplam yatırımların oransal dağılımında, devlet tahvili ve hazine bonosu, hisse senedi ile yatırım fonu katılma belgesinin payı artarken özel sektör tahvillerinin ve sabit değerlerin payının azaldığı görüldü.

Devlet tahvilleri ve hazine bonosu toplam yatırımların yüzde 71,9’unu, özel sektör tahvilleri yatırımların yüzde 12,3’ünü, yatırım fonu katılma belgesi yüzde 7,2’sini oluştururken, sabit değerler toplam yatırımların yüzde 6,9’una tekabül etti. Sektörün net yatırım gelirleri ise 2 milyar 508 milyon 542 bin 341 lira olarak gerçekleşti.



AA