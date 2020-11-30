Sigorta sektörü deprem yaralarını hızla sarıyor

Sigorta sektörü 30 Ekim 2020 tarihinde Ege’nin incisi İzmir ilimizde büyük hasara yol açan 6.6 şiddetindeki depremin acılarını silmek için bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor. Depremin hemen ardından başta DASK olmak üzere tüm sigorta şirketleri seferber olurken, hasar tespit çalışmaları ve sigortalı olan hasarların tazminat ödemelerine ise hızla başlandı. Sigorta sektörü DASK dahil geride kalan bir haftada 10 milyon liraya yakın bir tazminat ödemesi gerçekleştirirken, bölgede 100’den fazla sigorta eksperi hasar tespit çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, TSB Başkanı Atilla Benli, DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler ve Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, 5 Kasım 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İzmir Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya katılırken, hasar tespit çalışmalarını yerinde görmek amacıyla da başta Bayraklı ilçesi olmak üzere kentte bir dizi temasta bulundu.

Türkiye Sigorta Birliği açıklamasında “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımızın bir an önce sağlığına kavuşması en büyük temennimiz. Depremden etkilenen illerdeki vatandaşlarımıza ve tüm milletimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verildi. TSB tarafından yapılan açıklamanın devamında, söz konusu depremin İstanbul, Eskişehir, Tekirdağ dahil olmak üzere, 14 ili kapsayan geniş bir etki alanı içinde hasar ihbarlarının alındığı ve bu derin sarsıntı ile DASK’ın öneminin bir kez daha idrak edildiği belirtildi.

‘SİGORTA KORUMASI OLMAZSA OLMAZ’



İl ve bölge bazında değişkenlik gösterse de ayda ortalama 15 lira gibi bir tasarrufla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırarak konutların güvenceye alınabildiğine dikkat çekilen TSB açıklamasında, “Sigorta varlıkların korunması için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Bu konuda farkındalığın oluşması için yıllardır sigorta şirketlerimiz, paydaşlarımız, kamu kurumlarımız, DASK ve sivil toplum kuruluşları pek çok çalışma gerçekleştiriyor.

Sigorta sektörü, bir doğal afet durumunda normal hayat koşullarına bir an önce dönebilmek için çok önemli bir misyon üstleniyor. Zorunlu deprem sigortası yaptırmak, poliçeyi her yıl yenilemeyi ihmal etmemek ve bunu ihtiyari sigorta ürünleriyle desteklemek büyük önem taşıyor. İzmir depremi de başta hayat sigortaları ve sağlık sigortaları olmak üzere konut, işyeri ve kasko sigortası ile varlıklarımızın sigorta güvencesi altına alınmasının son derece önemli olduğunu gösterdi” ifadelerine yer verildi.