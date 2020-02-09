Sigaranın ekonomiye maliyeti 120 milyar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sigara bağımlılığının Türk ekonomisine yıllık 120 milyar liraya mal olduğunu söyledi. Cevdet Erdöl, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Türkiye’de 252 bin çocuk ve 14.5 milyon yetişkinin sigara kullandığını dile getirdi. Her yıl 100 bine yakın kişinin sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdiğini belirten Erdöl, “Bu oran ülkemizdeki yıllık ölümlerin yüzde 23-25’ine denk gelmektedir” dedi.

Erdöl şunları kaydetti: “DSÖ’nün yaptığı bir araştırmaya göre sigara ve tütün ürünlerini kullananların dünya ekonomisine toplam maliyeti 1 trilyon euroya yakın. Bu rakama sigaraya ödenen paranın yanında, tedavi masrafları ve iş kayıpları da dahil. Ülkemizde de durum dünyadan farklı değildir. Sigara içen vatandaşlarımız, her yıl 88 milyar liralık sigara satın almakta ve her yıl sigara kaynaklı hastalıkların tedavisi için 24 milyar lira sağlık harcaması yapılmaktadır. Buna verimlilik kaybından kaynaklanan ilave gizli maliyetler eklendiğinde sigaranın Türk ekonomisine toplam yıllık maliyeti 120 milyar liradır.” Erdöl, sigarayı bırakmanın da teşvik edilmesi gerektiğin tavsiye ederek, “Sigara bırakmayı teşvik edecek çalışmalara TOKİ evi, işe giriş kolaylığı, evlenme yardımı gibi düzenlemelere ağırlık verilmelidir” dedi.

ALİ ERBAŞ: SİGARA HARAM DELİLLERİMİZ VAR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var” dedi. Erbaş “Maide suresi 32, ‘Kim ki yer yüzünde, inancı, inancı, mezhebi dini ne olursa olsun bir kimseyi öldürürse haksız yere, bütün insanları öldürmüş gibi olur’ diyor ayette. 100 bin kişiyi öldüren bir madde için bu katildir, katletmek de haramdır demek zor bir şey mi?” diye konuştu.

Türkiye’de 14.5 milyon yetişkinin sigara kullandığı tahmin ediliyor.

DÜZ PAKETLE HEDEFE ULAŞILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada “Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı” dedi. 5 Ocak’ta düz paket uygulamasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Pakdemirli, “Yapılan deneysel odak grup çalışmaları ve araştırmalar düz paket uygulamasının hedefine ulaştığını gösteriyor. Bu kapsamda yayımlanan makalelerde, düz paketin kullanıcılardan yüzde 81’inde günde en az bir kere sigarayı bırakmayı düşündürdüğüne, yüzde 70’inde sigarayı daha az tatmin edici buldurduğuna, yüzde 66’sında sigaranın kalitesinin düşük olduğu düşüncesi oluşturduğuna yer veriliyor” dedi.