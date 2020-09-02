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  3. Sigara üreticisine %30 yerli tütün zorunluluğu yolda
02 Eylül 2020 Çarşamba 22:55 | Son Güncelleme:

Sigara üreticisine %30 yerli tütün zorunluluğu yolda

Sigara üreticisine %30 yerli tütün zorunluluğu yolda

Manisa'nın Selendi ilçesinde AK Parti kongresine katılan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tütün ile ilgili Meclis'te bekleyen bir yasa tasarısı olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tütün ile ilgili Meclis’te bekleyen bir yasa tasarısı olduğunu belirterek, “Bu kadar yabancı şirket var burada, bu kadar üretim yapıyorlar, bunlar yüzde 30 yerli tütün kullanma mecburiyeti getirelim. İnşallah bunu Ekim ayında yasalaştırmış olacağız. Yüzde 30 yerli tütün kullanmak zorunda olacaklar” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli program öncesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Tohum Bayileri Toplantısı’na da video konferans yöntemiyle katıldı. Pakdemirli 2002’de 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretiminin bu yıl itibarıyla 1 milyon 143 bin tona çıktığını belirtti.

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