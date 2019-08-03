Ağustos 2019 sigara zammı son dakika ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ne kadar oldu? vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Tütün kullanıcıları 2019 ağustos sigara zammının ne kadar olduğunu merak ediyor. 5 Ocak’ta alınan kararla sigara vergilerinde yüzde 63 olan nispi ÖTV oranı yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Vatandaşlar, kendi içtikleri sigaraların fiyatlarının artıp artmadığını kontrol etmeye başladı. Sigara fiyatları ne kadar oldu? diye merak edenler için 2019 ağustos sigara zammı haberimizde..

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarında Nisan ayında yapılan zamdan sonra tiryakilere bir kötü haber de bugün geldi. 6 Nisan'daki artıştan sonra fiyatları değişmeyen sigara markaları da zamdan etkilendi. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olacak.

SİGARAYI BIRAKMANIN YOLLARI NELER?

- Bırakma denemeniz sırasında bol su için ve meyve tüketin

- Çay ve kahve gibi içecekler, sigara içme isteği uyandırıyorsa bunları bir süre azaltın.

- El alışkanlığınız sizi zorluyor ise kalem ye da stres topu ile oynayabilir, ağzınızda kürdan bulundurabilir, şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz.

- Elinizde küçük bir şişe su bulundurup, içme isteği gelince içebilirsiniz.

- İlk 2-3 hafta, sigara içilen ortamlara girmemeye çalışın. Bir süre sigarayı hatırlatıcı günlük alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyi deneyin.

- Zaman zaman içme isteği gelebilir. Bu istek 3-5 dakika içinde geçer. Atlatmak için meyve ya da çiğ sebze (havuç, salatalık, marul v.s) atıştırın. 10 kez derin nefes alıp verin.

- Basit egzersiz hareketleri yapın.

- Duş alın.

- Yemek sonrası istek gelirse hemen masadan kalkıp dişinizi fırçalayın, meyve yiyin.

- İş ortamında istek gelirse, ortam değiştirip farklı bir şeyle uğraşın.

- Asla "Bir sigara içsem bir şey olmaz" demeyin. Kendinizi kandırmayın. O bir sigarayı içerseniz, kısa sürede yeniden başlarsınız.

- Bırakabildiğinizi gördüğünüzde 'Korktuğum gibi değilmiş. Demek ki bırakabiliyorum. Ne zaman istesem bırakırım" diyerek yeniden başlamayın."