Sigara fiyatları arttı mı, ne kadar zam geldi? 27 Ağustos sigara zammına ilişkin açıklama geldi

Sigara fiyatları arttı mı, ne kadar oldu? sorusu arama motorunda ve sosyal medyada araştırılmaya başladı.Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı arttırıldı. Dün akşam ise Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara çıktı. Sigaraya 5 lira zam geldi iddialarından sonra resmi açıklama British American Tobacco (BAT) Türkiye’den geldi. Sigara fiyatları arttı mı , 27 Ağustos sigara fiyatları ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

SİGARA ZAMMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

British American Tobacco (BAT) Türkiye’nin ürettiği sigaralara eylül ayında 5 lira zam yapılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

BAT Türkiye’den yapılan açıklamada, kurumun aldığı herhangi bir zam kararı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”

Sosyal medyada dolaşıma giren ve zamlı sigara fiyatlarını gösterdiği öne sürülen liste gündem olmuştu.

AĞUSTOS SİGARA FİYATLARI ARTTI MI?

Ağustos ayı itibariyle sigaraya yeni zam gelmişti. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olmuştu.

15 Ağustos perşembe günü itibariyle de Resmi Gazete'de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgilere göre bir paket içinde yer alan her sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıkmıştı.

Yapılan zamların paketlere yansıyıp yansımayacağı firmaların alacağı kararla belli olacak.

SİGARAYI BIRAKMANIN YOLLARI NELER?

- Bırakma denemeniz sırasında bol su için ve meyve tüketin

- Çay ve kahve gibi içecekler, sigara içme isteği uyandırıyorsa bunları bir süre azaltın.

- El alışkanlığınız sizi zorluyor ise kalem ye da stres topu ile oynayabilir, ağzınızda kürdan bulundurabilir, şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz.

- Elinizde küçük bir şişe su bulundurup, içme isteği gelince içebilirsiniz.

- İlk 2-3 hafta, sigara içilen ortamlara girmemeye çalışın. Bir süre sigarayı hatırlatıcı günlük alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyi deneyin.

- Zaman zaman içme isteği gelebilir. Bu istek 3-5 dakika içinde geçer. Atlatmak için meyve ya da çiğ sebze (havuç, salatalık, marul v.s) atıştırın. 10 kez derin nefes alıp verin.

- Basit egzersiz hareketleri yapın.

- Duş alın.

- Yemek sonrası istek gelirse hemen masadan kalkıp dişinizi fırçalayın, meyve yiyin.

- İş ortamında istek gelirse, ortam değiştirip farklı bir şeyle uğraşın.

- Asla "Bir sigara içsem bir şey olmaz" demeyin. Kendinizi kandırmayın. O bir sigarayı içerseniz, kısa sürede yeniden başlarsınız.

- Bırakabildiğinizi gördüğünüzde 'Korktuğum gibi değilmiş. Demek ki bırakabiliyorum. Ne zaman istesem bırakırım" diyerek yeniden başlamayın."