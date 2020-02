Sıfırcı hocalar yine ters köşe

Türkiye ekonomisiyle ilgili karamsar tablo çizdikten sonra sürekli çark eden başta sıfırcı hocalar ve uluslararası kurumlar yine yanıldı. Geçen yılki kur operasyonu sonrası arka arkaya üç çeyrek yaşanan daralmanın ardından üçüncü çeyrekte yeniden büyümeye geçen Türkiye son çeyrekte atağa geçti. Türkiye 2019’un son çeyreğinde yüzde 6 büyüyerek yılın tamamını yüzde 0.9 büyümeyle kapatmayı başardı. Böylece Türkiye, yıl başında yüzde 2.5’e yakın küçülme öngören ve kamuoyunda ‘sıfırcı hoca’ olarak tabir edilen kredi derecelendirme kuruluşları ile uluslararası kurumlarını bir kez daha ters köşe yaptı.Yıl içinde Türkiye’nin büyüme tahminiyle ilgili sürekli revizyona gitmişlerdi. Hatta bazı kurumlar 5-6 kez revizyon yaptı. Türkiye yakaladığı yüzde 6’lık büyümeyle Çin’le birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi oldu.

BÜYÜKLÜK 753.6 MİLYAR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi 4 trilyon 280 milyar dolarlık büyüklüğe kavuşurken dolar cinsinden ekonominin büyüklüğü 753.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sanayide son çeyrekte yüzde 5.9’luk büyümenin ekonomiye katkısı 1.15 puan oldu. Finans ve sigortada ise yüzde 24.2’lik büyümeyle 0.78 puanlık katkı geldi. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri kredi talebini artırdı. Böylece vatandaşın tüketimi son çeyrekte yüzde 6.8 arttı. Son çeyrekte dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcama yüzde 15.7 arttı. Dayanıksız tüketim mallarına harcamalardaki artış ise yüzde 17.6 oldu. Turizm harcamalarını da barındıran hizmetler kalemindeki harcamalardaki büyüme de yüzde 21.1 olarak belirlendi. Makine ve teçhizat yatırımları 5 çeyreğin ardından ilk kez son çeyrekte yüzde 11.7 büyüdü. Kişi başına GSYH değeri, 2019’da cari fiyatlarla 51 bin 834 lira (9 bin 127 dolar) olarak hesaplandı.

SANAYİ, GÜÇLÜ KATKI SAĞLADI



İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Bu olumlu tablo içinde bizi asıl sevindiren ise, sanayi sektörünün büyüme performansındaki rolüdür. Sanayi sektörümüz son çeyrekte yüzde 5.9 oranında büyüyerek ekonomik toparlanmaya güçlü bir katkı sağlamıştır.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: Böyle günlerde ekonomiyi konuşuyor olmak biraz can sıkıcı olsa da bu hain saldırılar niye güçlü bir ülke olmamız gerektiğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Sanayi sektöründe geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 5.9’luk büyüme önemli. Özellikle makine ve teçhizatta 6 çeyrek sonra gelen 11.7 seviyesindeki artış önümüzdeki dönem büyümesini kuvvetlendirecektir.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım: Açıklanan rakamlar, inşaat sektörünün önümüzdeki dönemler için hazırlandığını göstermektedir. Son 1.5 yıldır bekletilen projeler nedeniyle gerilimi artan inşaat sektörü her an ok gibi fırlayabilir.

TÜRKİYE GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN İYİ



Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, “Ocak 2020-Küresel Beklentiler Raporu”nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye büyüme açısından orta ve uzun vadede kesinlikle potansiyelinin de ötesine geçecek” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin kamu borcu açısından pek çok gelişmiş ülkeden daha iyi durumda olduğunu vurgulayan Kouame, 2019’da yakalanan yüzde 0.9’luk büyüme rakamının kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Kouame, İdlib’deki gibi belirsizliklerin azalmasını ve önümüzdeki dönemde ekonomide istikrarın artmasını beklediklerini söyledi.

BORSADA ZORLU GÜN ‘BÜYÜME’YLE ATLATILDI



Koronavirüsü nedeniyle küresel piyasalardaki satış dalgası ve İdlib’den gelen acı haber piyasalarda dün hareketli saatlere neden oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sabah saatlerinde tüm hisselerde açığa satışı yasaklarken, borsa açılışta yüzde 10 değer kaybetti. Ancak büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle borsa kaybın yarısını geri aldı. Borsa günü yüzde 4.01 kayıpla kapatırken bu kayıp dünya piyasalarına paralel seyretti. ABD’de kayıplar yüzde 5’e yaklaşırken; Asya borsalarında ise yüzde 3’ü aştı. Bu arada dolar da büyüme rakamının açıklanmasından sonra 6.25 lira seviyesinden döndü. Dolar günü 6.23 liradan kapattı. Öte yandan 2020’nin ilk günlerinde 70 doların üzerini gören brent petrolün varil fiyatı psikolojik sınır olan 50 dolara kadar geriledi.