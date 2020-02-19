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  3. Sıfır atıkta ilk belge Külliye'ye

Sıfır atıkta ilk belge Külliye'ye

Sıfır atıkta ilk belge Külliye'ye

Sıfır Atık Projesi kapsamında, 12 Ocak itibarıyla sistemi kuran kurum ve kuruluşlara prestij kazandırılması amacıyla ‘Sıfır Atık Belgesi’ veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri başta olmak üzere 29 bin 500 kurum ve kuruluşun hizmet binasında sıfır atık sistemine geçildi, 2 milyon 850 bin kişiye de sıfır atık eğitimi verildi. İlk belgeler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildi.


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