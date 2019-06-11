'Sıfır Atık'la 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye iş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi eklendi. ‘Sıfır Atık Mavi’ projesiyle denizlerin koruma altına alınması amaçlanıyor. Projenin tanıtımı da dün Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Erdoğan, “Bugün denizler ve okyanuslar dünyanın çöp deposu haline döndü, BM verilerine göre denizlerdeki çöplerin yalnızca yüzde 15’i deniz yüzeyinde bulunuyor. Bu atıklar besin zincirinin de bir parçası haline geliyor. Deniz mahsülü yediğimizi zannederken mikro-plastiklerle besleniyoruz” ifadelerini kullandı.

İLHAM BULMAK İÇİNDİR

Emine Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: “Eğitimi atlar sürekli çöp temizlemeye çalışırsak hiçbir yere varamayız. Tüm STK’ları özel sektörü ve ilgili tüm kurumları bilinçlendirme konusunda katkıda bulunmaya davet ediyorum. 6245 öğrencinin katıldığı eğitim seminerleri düzenlendi. Onlara temizlemeden önce kirletmemenin ne kadar kolay olduğu anlatıldı. Denizler çöple doldurmak için değil, bakıp ilham bulmak içindir. Üç tarafı denizlerle çevrili ve akarsu yatakları açısından son derece zengin olan ülkemizin havasını, suyunu, toprağını temiz tutmak, istisnasız herkesin vatani görevidir.”

'VİRA BİSMİLLAH' DİYORUZ

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, “12 ay boyunca denizlerimizi atılardan kurtaracağız, Vira Bismillah deyip, İstanbul Boğazı’ndan başlıyoruz” diye konuştu. Kurum, ayrıca, “Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz” dedi.

Tatile çıkacaklara çağrı: Plajlara özen gösterelim

Emine Erdoğan, konuşmasında tatile çıkacak vatandaşlara da çağrı yaparak, şunları söyledi: “Okulların kapanmasına az zaman var. Tatil sezonu başladı. Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen sahillerin, plajların temizliğine özen gösterin. Özellikle plastikleri ve pipetleri gerek çevre temizliği, gerek deniz canlıları üzerindeki ölümcül etkilerini düşünerek kullanmamaya dikkat edelim. Dünya tüm güzellikleriyle toplumların ortak mirasıdır. Tüm bu değerleri korunmuş olarak gelecek nesillere ulaştırmak evrensel bir sorumluluktur.”

Yazın 50 bin ton atık toplanacak

Deniz Çöpleri Eylem Planı Genelgesi de dün itibarıyla toplam 28 il valiliğine gönderildi. Proje kapsamında, yaz sonuna kadar 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.

Şahika'dan dalış

'Sıfır Atık Mavi' projesi, dalgıçlarla dip temizliği yapılmasıyla başladı. Deniz altından çöp toplama etkinliğine serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen de katıldı.