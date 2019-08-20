Siber güvenlik için yeni 'Nene Hatun'lar yetişecek 

YELDA GÖKDAĞ

TBMM Sanayi, Ticaret ve Teknoloji Komisyonu Katip Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat öncülüğünde, 60 gönüllü işkadınının katılımıyla geçen yıl kurulan ve çoğunluğu başarılı mühendislerden oluşan ‘Women in Technology (WIT)’ adlı sosyal sorumluluk grubu, kız çocularının bilişim, bilim ve teknoloji alanlarında daha fazla söz sahibi olması için harekete geçiyor. Bu yılın ilk altı ayında İstanbul’da orta öğretim seviyesindeki 60 kız öğrenciye, Esenler Belediyesi’nin de desteğiyle bilişim ve kodlama eğitimi veren WIT, şimdi de kız öğrencileri kapsayacak siber eğitim programı olan ‘81 İlde 81 Nenehatun’ projesi için çalışma başlattı.

PROJE SENEYE BAŞLIYOR

WIT Temsilcisi Matematik Mühendisi Tuğba Fırat, Mart 2020’de başlatılacak proje hakkında AKŞAM’a konuştu. Projeye katılacak öğrencilerin seçiminin Ocak 2020’de yapılacağını belirten Fırat yaptığı değerlendirmede, “Siber güvenlik alanında çalışan kadınlarımız yok denecek kadar az. Kurtuluş Savaşımızda Nene Hatun nasıl sınırlarımız için savaştıysa, bu kızlarımız da siber dünyada Türkiye’nin sınırlarını korumak için savaş verecek” diye konuştu.

Doğru alanlara yönlendireceğiz

TUĞBA Fırat, şöyle konuştu: “Bu kızlarımız Türkiye’nin siber sınırlarını koruyacak. Bu hedefle yola çıkıyoruz. Siber güvenlik alanında ülkemizin çok ciddi bir açığı var. Eğitim sonrası kızlarımızla iletişimi devam ettireceğiz ve kızlarımızı doğru alanlara yönlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu projemizi devletin tüm ilgili kurumlarına da sunacağız. Biz tamamen karşılık beklemeksizin ülkemiz için çalışan bir sosyal sorumluluk grubuyuz.”

Dezavantajlı gençler de var?

PROJEDE yer alacak genç kızların dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, her ilin en başarılı lise ve üniversite öğrencileri arasından eleme yöntemiyle seçileceğini ifade eden Tuğba Fırat, ocakta gerçekleşecek seçmelerin ardından tüm bakanlıklara sunum yapılarak, destek isteneceğini söyledi. Eğitimlerin üç aydan az olmamak üzere verileceğini belirten Fırat, siber güvenlik tekniklerini öğrenecek liseli kız öğrencilere, üniversitede de WIT’in mentorluk desteği sağlanacağını vurguladı. Fırat, 81 ilden seçilecek 81 öğrencinin İstanbul’da konuk edileceğini kaydederek, “Siber güvenlik alanı son dönemde ülkelerin önemsediği yeni bir alan. Bu eğitimle 81 Nene Hatun yetiştireceğiz” dedi.