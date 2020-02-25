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  3. SGK'dan emekli maaşında kesinti iddialarına yanıt

SGK'dan emekli maaşında kesinti iddialarına yanıt

SGK'dan emekli maaşında kesinti iddialarına yanıt

SGK, emekli maaşlarında kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı.

SGK'dan yapılan açıklamada, emekli maaşlarında kesinti yapılacağı yönündeki iddialar yalanlandı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak" haberlerine yalanlama geldi. SGK'dan yapılan açıklamada "Emeklilerimizden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, maaşlarından yeniden Sosyal Güvenlik Destek primi kesilmeye başlanacağı ve vefat eden kişinin eşine bağlanacak ölüm aylığı bağlama işlemlerinde ilave kriterler getirileceği iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır." ifadeleri kullanıldı.


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