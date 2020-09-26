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  • SGK ve TEB protokolü 4 yıl uzattı! Eczanelere yıllık 235 milyon TL iyileşme
26 Eylül 2020 Cumartesi 02:19 | Son Güncelleme:

SGK ve TEB protokolü 4 yıl uzattı! Eczanelere yıllık 235 milyon TL iyileşme

SGK ve TEB protokolü 4 yıl uzattı! Eczanelere yıllık 235 milyon TL iyileşme

SGK ve TEB'in yeni protokolü 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Bakan Selçuk, “Eczanelere yıllık 235 milyon liralık iyileştirme sağladık” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında, SGK binasında, İlaç Alım Protokol Töreni düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık” dedi. Selçuk, yoğun bakımda Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçları da geri ödeme listesine aldıklarını hatırlattı. Bakan Selçuk, engellilerin de raporlarının geçerlik süresini uzattıklarını söyledi.

30 MİLYON REÇETE

Selçuk, şunları kaydetti: “Aylık ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapmaktayız. 2012’de eczanelere ödediğimiz reçete hizmet bedeli 68 milyon civarındayken, 2019’da 410 milyonu aştı. İlaç harcamalarının SGK’nın sağlık harcamaları içindeki payının 2012’lerde yüzde 32 civarında olduğunu görürken, 2020’de yüzde 36’larda bir ilaç harcamasının SGK içindeki payını görmekteyiz. Bedeli ödenen ilaç sayımız 2000’lerde 3 bin 986 iken, bugün 8 bin 748 ilaç geri ödeme sistemimizde.”

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