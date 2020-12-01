SGK ne zaman emekli olurum uygulaması 2020 emeklilik yaşı hesaplama işlemi

Ne zaman emekli olacağını merak eden milyonlarca SSK’lı için internette ne zaman emekli olurum sorgulamasını yapıyor. SSK sigortalısına yönelik hizmet veren SGK ne zaman emekli olurum uygulaması ile emekliliğine ne kadar kaldığı bilgisi öğrenilebiliyor.

İnternetten artık emekli maaşı hesaplama ve sorgulama yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden yapılabilen emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemi için vatandaşların önce kimlik doğrulama yapması gerekiyor. Bu çerçevede emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemleri dijital dünyada 7 gün 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilebiliyor.

Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler ışığında artık vatandaşlar daha kolay ve daha pratik bir şekilde güncel işlemlerini gerçekleştirebilme şansına sahip olabiliyor. Bu çerçevede de elektronik ortam üzerinde yer alan online Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri ile internette emekli maaşı hesaplama dönemi başladı. Günümüz Türkiye’sinde özel sektör alanında sigortalı olarak çalışan vatandaşların emeklilik dönemi geldiğinde ve bu haklarını alabildiklerinde ne kadar emekli maaşı alabilecekleri sorusunun yanıtını kolay, hızlı ve doğru bir şekilde alabilmeleri sağlanıyor.

Çalışma hayatına atanan insanlar yıllarca çalıştıktan sonra en büyük istekleri emekli olmaktır. Çalışma yaşamının başlarında pek önemsenmeyen emekli olmak sonlara doğru en çok merak konusu olan bir konudur. Ülkemizde emeklilik ile ilgili olan kanunlarda da sürekli bir değişim içindedir.

Modern yüzyıl Türkiye’sinde sigorta alanında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan hizmetler artık dijital dünyaya taşınıyor. Modern çağ dünyasına hizmetlerinin entegrasyonunun sağlanabilmesi amacı ile SGK tarafından internet altyapısının aktif olarak kullanılması emeklilik tarihinin ne zaman olacağını merak eden milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) sigortalısına internette ne zaman emekli olurum hizmetini sunuyor. Günümüz modern yüzyıl teknolojisi ile birlikte yaşamın her alanında aktif şekilde kullanılmaya başlanan internet teknolojilerini kamu alanında da kullanmaya başlayan kamu kurum ve kuruluşlarının bu tip dijital kamu hizmet uygulamaları, vatandaşlara kamu işlemleri açısından çok ciddi fırsatlar sunuyor.

Son yıllarda dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de vatandaşların mobil cihaz popülerleşmesi ile birlikte internet altyapısını son derece etkin ve aktif bir şekilde kullanmaya başlaması ile birlikte tüm kamu hizmetleri alanında olduğu gibi sigorta ve emeklilik hizmetleri alanında da SGK tarafından internet hizmetleri sunuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortam üzerinde oluşturulan geniş hizmet kapsamına sahip olan e-SGK ağı içerisinde yer alan ne zaman emekli olurum uygulaması da günümüz SSK’lılarının birkaç dakika içerisinde en çok merak ettikleri sorunun yanıtını alabilmesini sağlıyor.

Modern toplum yaşantısı anlayışı çerçevesinde Türkiye’de özel sektör alanında çalışan tüm SSK sigortalıları, yaşlılık döneminde emeklilik hakkını alabilmenin hayalini kurar. Bu sebep dolayısı ile de aktif sigortalılığı süresince güncel SSK hizmet durumuna göre emekliliğine ne kadar kaldığını merak eder ki bu aşamada Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ne zaman emekli olurum uygulaması SSK’lılara çok önemli bir avantaj sağlıyor. Günümüz modern yüzyıl teknolojileri sayesinde nerede olursaolsun internet ortamı hizmetlerine erişim sağlayabilme şansına sahip olabilen SSK sigortalıları internet ortamı üzerinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ne zaman emekli olurum uygulaması üzerinden emeklilik tarihine ilişkin olarak en doğru bilgileri alabilme şansına sahip olabiliyor.

İnternet ortamı üzerinde yer alan SSK ne zaman emekli olurum uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan SSK emeklilik şartları ile birlikte SSK’lıların güncel SSK hizmet durumu bilgileri üzerinden SSK emeklilik şartlarının tamamlanmasına ne kadar süre kaldığına ilişkin olarak ayrıntılı bilgi alabilmesini sağlıyor. İnternet ortamı üzerinde yer alan ne zaman emekli olurum uygulaması üzerinde güncel ve doğru sigorta bilgilerinin girilmesinin alınacak emeklilik tarihi sonucunun doğru olabilmesinin sağlanabilmesi açısından çok önemlidir. Bu aşamada e-Devlet üzerinden yapılabilen SSK sorgulama işlemi ile güncel SSK hizmet bilgileri alınabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ne zaman emekli olurum uygulaması üzerinde SSK sigortalıları tarafından cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi, erken yaşlanma durumu ve malullük durumu bilgileri giriliyor. Ek olarak sigorta bilgilerine ilişkin olarak ne zaman emekli olurum uygulamasında SSK prim gün sayısı, fiili gün sayısı, diğer sandıklara ait gün sayısı, yurtdışı gün sayısı, askerlik-sanatçı gün sayısı ve 3600 günün doldurulduğu tarih bilgileri giriliyor. Bu şekilde ne zaman emekli olurum uygulaması üzerinden kalan SSK emeklilik yaşı, SSK hizmet süresi ve SSK prim ödeme gün sayısı üzerinden kalan emeklilik durumu bilgilerini öğrenebiliyor.

SGK EMEKLİLİK ŞARTLARI

SGK emeklilik şartları birçok şarta bağlı olan bir durumdur. Prim hesaplama yöntemleri emeklilikte kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yüzden adını sık sık duyarız. İşte eskiden SSK emeklilik olarak bilinen yeni adı SGK emeklilik şartları:

•Emekli olmak için en önemli şart belirli bir süre sigortalı olarak çalışmak gerekiyor. Burada işe giriş tarihi önemlidir. Emeklik yaşı cinsiyete göre değişiyor.

• Diğer önemli şartlardan birisi de belirli süre Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmiş olması gerekiyor.

•Çalışma hayatınızda aktif olarak bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatına veda etmek için emeklilik yaşını tamamlamanız gerekiyor. Herkes tarafından merak edilen "Kaç yaşında emekli olurum" sorusu da gündeme geliyor. Emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik şartları ile ilgili tüm detayları ayrıntılı tablo şeklinde hazırladık. Bu tablodan faydalanarak emekli olma durumunuz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Çalışma hayatına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar emeklilik hesaplama işlemlerine başladılar. Günümüzde merak ettiğimiz konulara kolayca ulaşabiliyoruz. Emeklilik yaşını merak eden emekli adayları PTT'den e-Devlet şifresi aldıktan sonra internetten e-Devlet sitesine TC. kimlik numarası ile giriş yapmaları gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) linkine tıkladıktan sonra sigortalı ilk giriş tarihini giriniz. Gerekli işlemlerden sonra sonuca ulaşırsınız.

SGK EMEKLİLİK SORGULAMA

Ne zaman emekli olurum sorusunu merak eden vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumunun ( https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ ) sitesine gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman emekliliğine kaç gün kaldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu işlem TC ile ne zaman emekli olurum sorusunun da yanıtıdır.

Muhtar maaşı ne kadar? 2020 muhtar maaşları net ve brüt ücretleri

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HİZMET DÖKÜMÜ

Bu hizmeti E-Devlet üzerinde bulunan https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu linkine tıklayarak4A/4B/4C tescil bilgilerinizi, aylık bilgilerinizi ve hizmet dökümünüzü görüntüleyerek barkotlu belge oluşturabilirsiniz.

4A HİZMET DÖKÜMÜ

4A SGK sistemi daha önce SSK'ya bağlı olarak sigortalı çalışan kişileri temsil ederdi. Şu anda bu sistem bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız SGK 4A sınıfında işlem yapabilirsiniz demektir. Aynı zamanda bu sistem için belirlenmiş haklara da sahip olduğunuz anlamına gelir.

4B HİZMET DÖKÜMÜ

4B Hizmet dökümüne kayıtlı çalışanlar eski adı ile BAĞ-KUR olarak bilinir. 4B grubu çalışanları kariyer meslekleler dışında kalan, kadroları kapsamaktadır. Örneğin bunları diyecek olursak; mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi gibi meslekleri kapsar.

4C HİZMET DÖKÜMÜ

4C Grubuna kayıtlı çalışanlar daha önceleri Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar olarak bilinirdi. 4C çalışanları bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğundan Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın, Bakanlar kurulunca karar verilen görevde, belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan kişileri kapsamaktadır

SSK'DAN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ?

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

E-Devlet 4C(Emekli Sandığı) emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4c-istege-bagli-odeme-dokumu sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan e-Devlet 4C emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.