SGK iş göremezlik - İstirahat rapor parası, ödeneği sorgulama 2020

SGK, (Sosyal Güvenlik Kurumu) na bağlı olarak sigorta güvencesi altında çalışma hayatına devam eden bir vatandaş, yaşadığı herhangi bir sağlık sorunu, yaralanma, sakatlanma gibi problemler yüzünden işe gidemezse ortaya çıkan maddi kayıp SGK tarafından karşılanmaktadır. Rapor parası ve iş göremezlik parası olarak bilinen bu hak, raporlu bir şekilde iş hayatına belli bir süre ara vermek zorunda kalan vatandaşların maddi kayıplarının karşılanması amacıyla verilir. Hafta sonu hariç hafta içi en az 3 gün rapor alan bir kimse bu haktan faydalanabilecek. Bu haktan yararlanmak için vatandaşların sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşu ya da uzman hekim tarafından yazılan raporla ispatlamaları gerekir.

Bu sayede işten uzak kaldıkları süre boyunca herhangi bir maddi kayıpları olmaz. İstirahatli olarak geçirilen günlerin ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sakatlanan, yaralanan ya da başka bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlara ödenir. İş göremezlik ödemelerinden yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Şartları yerine getiren vatandaş, ödenek hakkındaki sorgulamalarını internet üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilir.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Halk arasında bilinen adıyla rapor paraları veya resmi adıyla geçici iş göremezlik ödenekleri, sigorta güvencesi altında herhangi bir iş kapsamında çalışma hayatını sürdüren bir vatandaşın hastalık, iş kazası, doğum, sakatlık ya da yaralanma gibi bir sebebe bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir sağlık kurumu veya doktordan aldığı rapordaki istirahat süresi kadar iş hayatından uzak kalması sebebiyle ortaya çıkan maddi zararın karşılanmasına yönelik bir uygulamadır.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Sigortadan rapor parası almak için ilgili kişinin belirli şartları sağlıyor olması gerekir. Şartların uygun olmadığı durumda sağlık problemi ne kadar ciddi olursa olsun Sosyal Güvenlik Kurumu bu problem yüzünden ortaya çıkan maddi kaybı karşılamaya yönelik bir adım atmaz.

İş göremezlik kapsamında rapor parası alabilmek için sağlık sorunu yaşayan vatandaşların iş göremez raporu aldıkları tarihten önceki bir sene içerisinde asgari 90 günlük sigorta primlerinin SGK’ya bildirilmiş olması gerekir. Buna ek olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, bir veya iki gün gibi kısa süreli raporlar için iş göremezlik ücreti ödemez.

Sağlık kuruluşundan ya da doktordan alınan raporda ilgili kişi hakkında kesinlikle teşhisli bir sağlık sorunu bulunmalıdır. İş göremezlik raporunda eğer bir teşhis yer almazsa Sosyal Güvenlik Kurumunun iş göremezlik kapsamında ödeme yapma ihtimali yoktur.

Öte yandan iş göremezlik raporu alan vatandaşların bu raporları SGK’ya bildirirken de dikkatli olmaları gerekir. Bazı sağlık kuruluşları bu raporları kendilerine yakın konumda yer alan bir sosyal güvenlik merkezine gönderebilir fakat burada raporların vatandaşın bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine iletilmesi gerekir. Bu yüzden iş göremezlik parası almak isteyen rapor sahibi vatandaşın konu hakkında sağlık kuruluşunu uyarması gerekebilir.

RAPOR PARASI NE KADAR?

İş göremezlik raporu kapsamında ödenen ücretler kişiden kişiye değişiklik gösterir. Burada rapor alan vatandaşın primi, rapor süresi gibi bazı faktörler devreye girer.

Örnek vermek gerekirse son üç ayda, her ay 3.000 Türk Lirası brüt ücrete sahip olan bir vatandaşın ayakta tedavi kapsamında 15 günlük rapor aldığını düşünelim. Rapor parasını hesaplamak için:

Son üç aydaki brüt ücret toplamını bulalım: 3000X3= 9.000 Türk Lirası

Rapor parası ödenecek gün sayısını bulalım: Raporlu günden 2 çıkarmak gerekir. Yani 15-2 = 13 (2=İş günü sayılmayan günler)

Günlük brüt geliri bulalım: 9000/90= 100 TL

100 x 13=1300 TL

Ayakta tedavi olduğu için bu tutarın üçte ikisi ödenir. Yani vatandaş 866,66 TL rapor parası alır.

SGK RAPOR PARASI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

4A ve 4B kapsamında sigortalı olarak çalışma hayatını sürdürenler iş kazası parası, yani iş göremezlik ödemesi hakkındaki sorgulamalarını Turkiye.gov.tr adresinden hizmet veren e-devlet sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Rapor parası sorgulama işlemine başlamak için öncelikle bu bölümün en altında yer alan bağlantıya tıklayın ve e-devlet rapor parası inceleme sayfasını açın.

SSK rapor parası sorgulama işlemlerine başlamak için karşınıza çıkan ekrandaki “kimliğimi şimdi doğrula” butonuna tıklayarak giriş sayfasına geçiş yapmanız gerekir.

İş göremezlik parası ve istirahat raporu sorgulamak için karşınıza çıkan sayfadaki bilgileri eksiksiz olarak doldurup sisteme giriş yapmalısınız.

Bu bağlamda T.C. kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi doğru olarak yazdıktan sonra “sisteme giriş yap” butonuna tıklayın.

Eğer henüz bir e-devlet şifresi temin etmediyseniz iş göremezlik raporu sorgulama işlemi için öncelikle size yakın konumda yer alan bir PTT merkezine bizzat giderek görevli personele kimlik belgenizi göstermek şartıyla içerisinde şifrenizin yazılı olduğu zarfı satın alabilirsiniz. Daha sonra bu zarftaki şifreyi kullanarak sisteme kolay ve güvenli bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

Daha önce şifre aldıysanız ve şu anda şifrenizi hatırlayamıyorsanız iş göremezlik ödeneği sorgulama işlemlerine devam etmek için “şifremi unuttum” butonuna tıklayabilirsiniz. Bu butona tıkladıktan sonra sistem sizden bazı bilgiler talep eder ve e-devlet sisteminde tanımlı olan cep telefonu numaranıza bir güvenlik kodu gönderir. Daha sonra bu güvenlik kodunu karşınıza çıkan ekrana girerek şifrenizi sıfırlayabilir ve yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Eğer e-devlet sistemine geçmişte cep telefonu numaranızı tanımlamadıysanız bu yöntemle şifre yenilemek mümkün olmayacağından Ziraat Bankası rapor parası sorgulama için tekrar bir PTT merkezine gidip yeni bir şifre zarfı satın almanız gerekir.

Diğer taraftan e-devlet sistemine e-devlet şifresi dışındaki alternatif yöntemlerle de giriş yapmak mümkündür. PTT rapor parası sorgulama işlemi için giriş ekranında üst menüde yer alan alternatif giriş yöntemlerini tercih edebilirsiniz. İnternet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza ya da T.C. kimlik kartı seçeneklerinden size uygun olan birini seçin ve talimatları takip ederek sisteme giriş yapın.

Sisteme başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra otomatik olarak iş göremezlik rapor ve ödenek bilgilerinizin yer aldığı sayfa karşınıza çıkar. Eğer aldığınız bir rapor ve almaya hak kazandığınız bir ödeme varsa bu konudaki bilgileri önünüze çıkan ekranda detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Fakat hakkınızda bir iş göremezlik parası kararı bulunmuyorsa yukarıdaki ekran görüntüsünde yer alan uyarı karşınıza gelir.

Eğer “rapor parası yatmadı” ya da “rapor param sistemde görünmüyor” gibi bir şikayete sahipseniz Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişime geçip sorun hakkında bilgi almanız gerekir. Bunun için SGK il ya da ilçe merkez binalarına veya ALO 170 SGK çağrı merkezine başvurabilirsiniz.

İŞ GÖREMEZLİK GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumuna istirahat raporu hakkında bildirimde bulunmak için kurumun resmi internet sitesi üzerinden sunulan hizmeti kullanabilirsiniz. SGK e-vizite işlemleri sayesinde geçici iş göremezlik raporu olan çalışanlar, konuyla alakalı kuruma bildirimde bulunulabilmektedir.

İşlemlere başlamak için ilk olarak bu bölümün en altında yer alan bağlantıyı tıklayıp SGK’nın internet sitesindeki ilgili sayfayı açın.

Bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza gelen “iş göremezlik uygulaması” ekranındaki ilgili boşluklara sırasıyla kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın.

Daha sonra “doktor tipi” bölümünden uygun olan seçimi yapın ve sayfada gördüğünüz güvenlik kodunu doğru bir şekilde ilgili boşluğa yazdıktan sonra en alt kısımda bulunan “giriş” butonuna tıklayın.

Sisteme giriş yaptıktan sonra önünüze çıkan menüde “yeni rapor” seçeneğine tıklamanız halinde çalışma hayatına aktif olarak devam eden bir sigortalı için, geçmişte oluşturulan raporlardan bağımsız olarak yeni bir rapor oluşturmak mümkündür.

“Mevcut rapor” yazısına tıklayarak var olan raporları, “geçmiş raporlar” kısmından önceden verilen raporları görüntülemek mümkündür. “İptal işlemleri” ve “onay işlemleri” bölümleri ise sizi raporların iptal edilmesi ya da onaylanmasına yönelik işlemlerin yapılacağı sayfaya yönlendirir.

Dolayısıyla karşınıza gelen menüden “yeni rapor” yazısına tıklayın ve ilgili sayfanın açılmasını bekleyin.

Bu butona tıkladıktan sonra SGK iş göremezlik raporu oluşturma sayfasına geçiş yapmış olursunuz. Bu sayfada ilgili boşlukların doğru bir şekilde doldurulması gerekir.

İlk alanda hastanın konuyla alakalı SMS bildirimi almak istemesi halinde “SMS istiyor” seçeneğini işaretlemeyi unutmayın.

Bu sebeple formda yer alan boşluklara sırasıyla hastanın T.C. kimlik numarası, sigortalı türü, raporun başlangıç tarihi, kapsamı, rapora sebep olan vaka, analık rapor türü, düzenleme türü, nüks, mesleki hastalık şüphesinin var olup olmadığı, iş kazasının tarihi, yatış durumu, yatarak ve ayakta gün sayısı gibi bilgileri girin ve “devam” butonuna tıklayın.