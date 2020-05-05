SGK emekli tahsis numarası nedir? Emekli tahsis numarası nasıl öğrenilir? İşte tahsis numarası sorgulama ekranı

SGK tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak amacıyla kullanılıyor. SGK emekli tahsis numarası nedir? Emekli tahsis numarası nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtları tüm emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. SGK tahsis numarası her emekliye özel olarak tanımlanmıştır. SGK emekli tahsis numarasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SGK EMEKLİ TAHSİS NUMARASI NEDİR?



SGK tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. SGK tahsis numarası her emekliye özel olarak tanımlanmıştır.

EMEKLİ TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?



E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK’nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

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