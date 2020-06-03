SGK emekli maaşı hesaplama 2020 : Ne kadar emekli maaşı alabilirim?

Ne kadar emekli maaşı alabilirim? sorusunun yanıtı iş hayatında aktif olarak çalışan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle 2020 yılı içerisinde emekli olacak olanlar konuyu yakından takip ediyor. Bu yıl için emekli maaşı zam oranları açıklanmıştı. SGK emekli maaşı hesaplama işlemi ile ilgili bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALABİLİRİM?

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

-En düşük memur emeklisi 3.510 lira maaş alacak

-Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak.

-En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.

-En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

-En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

-En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

-Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

DÜŞÜK PRİM ÖDEYENLER İÇİN EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Düşük prim ödeyenler açısından gerek 1 Ocak 2000 tarihi öncesindeki aylık bağlama oranının yüksek belirlenmesi gerekse alt sınır aylık uygulamasının bulunması nedeniyle Ekim 2008 dönemi öncesine ait çalışmaların emekli aylığına etkisi yüksek oluyor. 2000 öncesi çalışması çok olan kişinin az olana göre emekli aylığı yüksek oluyor. 2000 sonrası dönemde ortalama aylık kazancın hesaplanmasında güncelleme katsayısı ve TÜFE ile gayri safi yurt içi hâsıla gelişme hızının tamamı dikkate alınmakla birlikte bu dönemin aylık bağlama oranı 2000 öncesine göre daha düşük belirlendiği için aylık miktarı da düşük oluyor.

Fakat 1 Ekim 2008 sonrasında aylık bağlama oranı eski dönemlere göre daha da düşürüldü. Ortalama aylık kazanç hesaplanırken gayri safi yurt içi hâsıla gelişme hızının tamamı değil yüzde 30’u dikkate alındığı için en düşük emekli aylıkları bu dönemde ortaya çıkıyor. Bunda Ekim 2008 sonrası çalışmalar için eski alt sınır aylığının uygulanmamasının ciddi payı var. Ekim 2008 sonrası çalışmaların emekli aylığına etkisi daha az hatta düşükten prim ödeyenler için negatif oluyor. Diğer dönemlerdeki çalışmaları daha fazla olan kişilerin bir an önce emekli olmaları onlara daha yüksek bir emekli aylığının bağlanmasını sağlayabiliyor.