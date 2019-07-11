SGK ALO 170 nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı canlı destek hattı ALO 170, vatandaşlara sosyal hakları, iş kanunu ve yasal prosedürlere dair bilgilendirme yapan bir iletişim hattıdır. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 170 hattını arayan vatandaşlar; iş, sosyal, yasal hakları ve konuya ilişkin tüm merak ettiklerini bir telefonla öğrenebiliyorlar.

ALO 170 NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, vatandaşın çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü; soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikâyet, başvuru ve taleplerini etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla kurulmuştur. 7 gün 24 saat canlı destek veren ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 15 Kasım 2010 tarihinde vatandaşın hizmetine sunulmuştur.

ALO 170 NASIL HİZMET VERİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir. İletişim Merkezine gelen tüm çağrılara uzmanlar tarafından doğrudan cevap verilmekte ve ilk görüşmede talepler sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Çağrılara hemen cevap üretilemediği durumlarda anında kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek en geç 72 saat içerisinde taleplere cevap verilmektedir.