Sertifikalı tohum üretimi 1.2 milyon tonu geçecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 190 ülkeye bin 827 tarımsal ürün ihraç ettiklerini belirterek, “18 milyar dolar ihracatla Türkiye ithalatçı bir ülke değil ihracatçı, kendi kendine yeterli bir ülkedir” dedi. ‘Van Sektör Buluşma Toplantısı’na katılan Pakdemirli, Türkiye’de 200 bine yakın kırsal kalkınma hibeleriyle vatandaşlara istihdam sağladıklarını, tarımsal hasılanın 17 yılda yüzde 500 arttığını söyledi.

190 ÜLKEYE İHRACAT



Tarımsal hasılanın 2018 itibarıyla 217 milyar liraya geldiğini, 2019’da bunun 250 milyar liraya yakınlaşacağını ifade eden Tarım Bakanı Pakdemirli, şu bilgileri verdi: “Her sene ülkemiz büyüyerek ilerliyor. 190 ülkeye bin 827 tarımsal ürün ihraç ediyoruz ve dış ticaret fazlamız 5.3 milyar dolar. Bunun anlamı şu, 18 milyar dolar ihracatla Türkiye ithalatçı değil ihracatçı bir ülke, kendi kendine yeterli bir ülkedir.”

YÜZDE 96’SI YERLİ ÜRETİM



“Tohum üretiminde Türkiye ithalatçı değil, ihracatçı bir ülkedir” diyen Pakdemirli, şöyle konuştu: “Tohum ihtiyacımızın da yüzde 96’sını yerli karşılıyoruz. 86 ülkeye ihracatımız 10 misli artmıştır. 17 yılda 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretimimiz de 1 milyon 134 bin ton, bu yıl da1 milyon 250 bin ton olmasını bekliyoruz.”

VAN’DAN KATAR’A 32 BİN KOYUN İHRACATI YAPILDI



Van'a yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren Pakdemirli, Van’ın küçükbaş üretim merkezi haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Van’a 2.8 milyar lira toplam tarımsal destek verdiklerini anlatan Pakdemirli, “Genç çiftçilerimizin 708 projesini 21 milyon lira destekledik. KKYDP ve İPARD kapsamında 338 proje için 88 milyon lira hibe desteği verdik. Sadece Van’ın otlu peynirini satmayı becerebilirsek, bunu ülke olarak yapabilirsek inanılmaz bir katma değer elde edebiliriz. Geçen yıl itibarıyla Van’dan Katar’a 32 binden fazla koyun ihracatı yapıldı” dedi.

SEPETTEKİ ÇÜRÜKLERİ AYIKLIYORUZ



Tağşiş yapanların, sahte, sağlıksız ürün üretenlerin üzerine gideceklerini vurgulayan Pakdemirli, “Geçen hafta boyunca tüm bu denetimleri bakanlığımızın teşkilatıyla yaptık ve çok güzel neticeler elde ettik. Denetim sayılarımız da 39 binlerden 1.2 milyonlara kadar geldi ve 30 kat arttı. Bunun anlamı şu, ürününü düzgün üreten, işini düzgün yapanlar bundan sonra daha fazla para kazanacak demektir. Çünkü sepetteki çürük yumurtaları ayıklıyoruz” dedi.



2023’E KADAR NÜFUSUMUZ KADAR ‘KÜÇÜKBAŞ’ OLMALI

Tarım Bakanı Pakdemirli, değerlendirmelerine şöyle devam etti: “2002 yılında 1.8 milyar lira toplam destek varken geçen yıl 16.8 milyar liraya, bu yıl da 22 milyar liraya çıktı desteklerimiz. Yani bu dönemde yüzde 36.7 arttı. Hayvansal üretim desteğinde 45 kat bir artış var. 83 milyon lira olan desteklerimizi inşallah 2020 yılında 6.6 milyar liraya çıkarıyoruz. Bugün 68 milyon küçükbaş varlığıyla Avrupa’da birinci sırada, büyükbaş varlığıyla da ikinci sırada yer alıyoruz. 2023 yılına kadar da nüfusumuz kadar küçükbaş hayvana sahip olmamız lazım. Allah’a şükür sükunet sağlandı. Terör ortamından da kurtulduk, bunu artık avantaja çevirmemiz lazım. Çünkü yaylalarıyla, otlaklarıyla burada küçükbaş için çok büyük bir potansiyel var.”