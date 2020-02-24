Serpme kahvaltıda 100 milyarlık israf

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, Türkiye milli gelirinin yüzde 15’inin israf edildiğini belirterek, yıllık 500 milyar liralık bir israfın söz konusu olduğunu söyledi. Türkiye’de gıda israfı ile ilgili ciddi kriz yaşadığını vurgulayan Akgül, “Serpme kahvaltı diye bir kültür gelişti. Ben buna görgüsüzlük kültürü diyorum. Sadece görüntüsü güzel olsun diye masalara hiç dokunulmadan kaldırılacak ve sonra çöpe atılacak yiyecekler getiriliyor. Sadece serpme kahvaltı kültüründen dolayı 100 milyar liralık israf var” dedi.

GIDA İSRAFI 214 MİLYAR

Akgül “Toplam gıda israfı ise 214 milyar liraya tekabül ediyor. Gereksiz, amaçsız, harcama yapmamamız lazım. Bugün doğal gaz, elektrikle ilgili masraflarımızı bile yüzde 35 azaltabiliriz” diye konuştu.

İSRAF EDİLEN GIDAYLA 821 MİLYON İNSAN HER GÜN 3 DEFA DOYABİLİR

Akgül, sistemin insanları israfa teşvik ettiğini aktararak şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünyada gıda israfının büyüklüğü 1.3 milyar ton. Dünyada 821 milyon insan ise açlık sınırında yaşıyor. 1.3 milyar ton israf edilen gıda, 821 milyon insanı 3 defa doyurabilir. Dünya çok büyük çelişkiler yaşıyor. Bir tarafta israf, bir tarafta açlık var. İsrafın en büyük olduğu yerler ise zengin ülkeler.”