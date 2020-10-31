Selçuklu-1 bölgesinde heyecanlandıran hareketlilik: Yavuz ikinci kuyuyla testlere başlayacak

Barbaros sondaj gemisinin Doğu Akdeniz Selçuklu-1 bölgesinde yürüttüğü sismik çalışma heyecan yarattı. Olası hacmin tespiti üzerine Yavuz sondaj gemisi yeniden Selçuklu 1 bölgesine giderek ikinci bir kuyuyla tecrübelere başlayacak.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Selçuklu-1 bölgesinde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin çalışmalarını yoğunlaştırdığı bölge, İtalyan ENI tarafından 2018 yılında gaz rezervi bulunduğu açıklanan sözde 6 numaralı parselde yer alıyor. Bu bölgedeki gaz akışı hareketliliği, Mısır’ın zengin gaz yataklarına sahip olan Zohr sahasının uzantısı olarak görülüyor. Barbaros’un ağırlıklı olarak 3 boyutlu yapacağı çalışmalar ardından Yavuz sondaj gemisi, bir kez daha bölgeye gidecek.

İKİNCİ KUYU İLE TECRÜBELER BAŞLAYACAK

Karadeniz’de 405 milyar metreküplük gaz rezervi keşfinin ardından beklenen Doğu Akdeniz keşfi müjdesinde oklar Selçuklu-1 lokasyonuna yöneldi. Bölgede yaklaşık 6 ay görev yapan Yavuz sondaj gemisinin zaman zaman gelen gaz akışları bulunduğunu tespit etmesi üzerine, derinlemesine araştırma için Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi bölgeye gönderildi. Barbaros, bulgu ihtimalinin yoğunlaştığı, kıta sahanlığının güney sınırlarında ilave sismik çalışma başlattı. Bölgenin yoğun olarak 3 boyutlu taramaya tabi tutulduğu öğrenildi. Olası potansiyelin tespiti üzerine Yavuz sondaj gemisi yeniden Selçuklu 1 lokasyonuna giderek ikinci bir kuyuyla testlere başlayacak.

AKDENİZ’DE KAYNAK BOL

Doğu Akdeniz’de Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından 2010 yılında yayınlanan rapora göre, yaklaşık 1.7 milyar varillik petrol kaynağı ile 3.45 trilyon metreküp gaz hacmi bulunduğu tahmin ediliyor.