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  3. Sektör hareketlendi, 2 yeni proje geliyor
10 Haziran 2020 Çarşamba 03:22 | Son Güncelleme:

Sektör hareketlendi, 2 yeni proje geliyor

Sektör hareketlendi, 2 yeni proje geliyor

Tarihi kampanyayla canlanan konut sektöründe yeni yatırımlar için düğmeye basıldı. Ege Yapı, yıl sonunda 2 yeni projeye başlayacak.

‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasıyla tekrar ivme kazanan gayrimenkul sektöründe, yatırımlar da canlanıyor. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, ruhsat aşamasındaki Çekmeköy ve Hasköy projelerine yılın son çeyreğinde başlayacaklarını ifade etti. Kâğıthane ve Maslak’taki iki projenin de teslimlerine yakın zamanda başlayacaklarını belirten Kabadayı, şunları söyledi:

2.5 MİLYAR TL YATIRIM

“Planladığımız yaklaşık 2.5 milyar TL’lik yatırım hamlesi içinde yer alan Kâğıthane’deki Kordon İstanbul, Yedikule’deki Cer İstanbul ve Çekmeköy’deki ÇamlıYaka Konakları’nın inşası ve satışları devam ediyor. Yılın son çeyreğinde ise yine daha önce kamuoyuyla paylaştığımız yatırım zincirinin halkaları Çekmeköy ve Hasköy’de toplam 210 milyon TL değerinde iki yeni projeye başlamayı hedefliyoruz.”

‘FRANSIZ’ YERİNE TÜRK TİPİ BALKON

İnanç Kabadayı, salgınla birlikte bir dönem çok popüler olan Fransız balkonunun yerine geniş Türk tipi balkonların tercih edildiğini söyledi. Kabadayı, bahçeli konut talebiyle de Çekmeköy’de inşa edecekleri yeni projeyi öne çektiklerini kaydetti. 

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