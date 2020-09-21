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  • Şehit yakınları ve gazi atama sonuçları açıklandı mı? Atama sonuç ekranı burada
21 Eylül 2020 Pazartesi 13:30 | Son Güncelleme:

Şehit yakınları ve gazi atama sonuçları açıklandı mı? Atama sonuç ekranı burada

Şehit yakınları ve gazi atama sonuçları açıklandı mı" Atama sonuç ekranı burada

209 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını personel atamaları gerçekleşti. ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonunda şehit yakınları ve gazilerin atama törenine katıldı. Peki, Şehit yakınları ve gazi atama sonuçları açıklandı mı?

209 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını personel atama töreni bugün gerçekleşti. ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonunda şehit yakınları ve gazilerin atama törenine katıldı. Tören katılımı pandemi nedeni ile kısıtlı sayıda tutuldu. Peki, Şehit yakınları ve gazi atama sonuçları açıklandı mı?

ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI

ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

209 Şehit Yakınımız, Gazimiz ve Gazi Yakınımız atama sonuçlarına saat 17.00’den itibaren bakanlığın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMALARI

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamasında "Sizlere Bakanlık olarak daha iyi hizmet sunabilmek için çabalıyoruz. İnanıyoruz ki sizler 83 milyonluk Türkiye'mizin, ailemizin en kıymetli üyeleri de sizlersiniz." mesajını verdi. Bakan Selçuk, her zaman şehiy yakınları, gazi ve gazi yakınları için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

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